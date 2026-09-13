Portici, maxi rissa a Piazza Poli: coinvolti circa 40 ragazzi, tra loro anche tre ragazze

Ancora una notte di tensione nella movida di Portici. Ieri sera, venerdì 12 settembre, in via Libertà, alla quarta traversa destra, si è scatenata una maxi rissa che avrebbe coinvolto complessivamente una quarantina di giovani. Secondo la testimonianza del consigliere Francesco Portoghese, al centro del tafferuglio ci sarebbero state inizialmente tre ragazze, prima che la situazione degenerasse coinvolgendo l’intero gruppo di presenti.

Le urla dei ragazzi coinvolti nella colluttazione si sarebbero mescolate a quelle di alcuni residenti, affacciati dai palazzi della zona nel tentativo di far cessare gli scontri. Il gruppo si sarebbe poi progressivamente spostato verso Piazza Poli, storico punto nevralgico della movida cittadina, proseguendo lì il litigio.

La segnalazione e i tempi di intervento delle forze dell’ordine

Per sedare la rissa ci è voluto l’intervento della polizia e dei carabinieri, giunti sul luogo dopo essere stati allertati dai residenti e dallo stesso Portoghese. L’episodio riporta l’attenzione su un’area della città più volte finita al centro delle cronache per episodi simili legati alla movida notturna.