Festa di San Gennaro tra messa serale, concerti e fuochi: ospiti BigMama e Nico Desideri

Dal 13 al 24 settembre 2026 prende il via il San Gennarello Festival, la grande manifestazione dedicata ai festeggiamenti in onore di San Gennaro che animerà San Gennarello di Ottaviano con un programma di appuntamenti religiosi, culturali e musicali.

San Gennarello Festival 2026: via alla Festa di San Gennaro

Torna uno degli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza che quest’anno si presenta con una proposta ampia e articolata, nel segno della partecipazione popolare e della valorizzazione dell’identità del territorio, unendo fede, tradizione, cultura, musica e spettacolo.

La kermesse ha preso ufficialmente il via il 13 settembre con la Santa Messa, la solenne intronizzazione delle reliquie e del busto di San Gennaro, l’alzata del “Panno di San Gennaro”. Il programma religioso proseguirà con il Triduo solenne di preghiera del 16, 17 e 18 settembre, la giornata di adorazione eucaristica per i cristiani perseguitati e la celebrazione dedicata ai Santi Martiri della Regione Campania.

Il momento centrale sarà sabato 19 settembre con la solennità di San Gennaro Vescovo e Martire e la Santa Messa solenne delle ore 20:00, in occasione del 1721esimo anniversario del martirio. Ricco anche il programma di intrattenimento e spettacolo, affidato alla direzione artistica di Carmine Esposito.

Venerdì 18 settembre, alle 21:30, la prima serata sarà dedicata al Music & Ballet Show – Quando l’arte diventa spettacolo con musica, danza, talento ed emozione. Sul palco, tra gli altri, la scuola di musica Ferruccio Busoni, Movement Dance Academy, Royal Dancing e Watanka Active. La serata prevede inoltre la presentazione della squadra Virtus San Gennarello e un omaggio a Gianni Sallustro.

Sabato 19 settembre sarà invece una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con Dj set, Seyel – Sasa, Dj Mitch & Fabio Liuzzi di Radio 105, Banfy e Nico Desideri, protagonista di un atteso concerto. Gran finale domenica 20 settembre con il 54 Mila Volte Millenials Night Show, accompagnato da Dj set e musica live, e lo special guest di BigMama, una delle artiste più interessanti e rappresentative della nuova scena musicale italiana. La serata si concluderà con spettacolari fuochi d’artificio.

Il Festival non sarà soltanto spettacolo: ampio spazio è riservato alla cultura e alle tradizioni locali. Dal 13 al 21 settembre sarà visitabile la collettiva d’arte contemporanea “Fratello Universo”, dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e ideata da Giuseppe Ottaiano. Tra gli altri appuntamenti, il laboratorio artistico per bambini, la X edizione della Scognaturata d’Oro del 19 settembre e gli eventi dedicati al Cammino del Grano, all’incontro con i bambini dell’IC “Piero Angela”, all’omaggio a San Gennaro, alla processione e alla festa dello Scognaturo, con musica popolare a cura della Paranza di Terzigno.

Il calendario culturale si concluderà giovedì 24 settembre, alle ore 19:30, con l’incontro “Alle origini del culto di San Gennaro”, dedicato alla storia, alla cultura e alla memoria della devozione al Santo, in occasione del 271° anniversario della costituzione della parrocchia, avvenuta nel 1755. L’incontro sarà introdotto dalla prof.ssa Rosa Carillo Ambrosio e vedrà come relatrice la prof.ssa Teresa Piscitelli, già ordinario di Letteratura Cristiana Antica all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Particolare valore assume il progetto “Città Cardioprotetta”, con la donazione di un defibrillatore a servizio della comunità di San Gennarello, che rappresenta il primo passo di un percorso destinato a sviluppare nel tempo una maggiore sicurezza e prevenzione sul territorio. A rendere possibile questa importante iniziativa è anche la generosa disponibilità del professor Hassan Kandil, referente clinico per l’area di Terapia Intensiva Cardiochirurgica Adulti dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, che ha messo a disposizione competenza e sensibilità a sostegno del progetto. Un gesto concreto che conferisce alla festa un ulteriore significato di solidarietà, attenzione e cura della comunità.

Ad accompagnare le serate di spettacolo ci sarà inoltre l’Area Food – Luna Park, in via Luigi Carbone, per offrire a residenti e visitatori ulteriori occasioni di incontro e convivialità.

