Matrimonio in Campania per Ilary e Bastian: festa a Villa Cimbrone e torta di Sal de Riso

Ilary Blasi, la celebre conduttrice televisiva, ha scelto di coronare il suo sogno d’amore in Campania: il matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller si è tenuto in Campania, nello scenario mozzafiato di Villa Cimbrone, a Ravello (provincia di Salerno), con le prelibatezze degli chef stellati locali.

Ilary Blasi: il matrimonio a Ravello con Bastian

Una cerimonia blindatissima per gli sposi che hanno scelto di circondarsi dei loro affetti più cari, celebrando la loro unione a telecamere spente. Lei, in abito bianco, è arrivata in mattinata a Palazzo Tolla per il rito civile, poi ha raggiunto Villa Cimbrone per dare inizio ai festeggiamenti.

Presenti i figli nati dal precedente matrimonio con Francesco Totti, i genitori, le sorelle, la nonna e l’amica storica, Silvia Toffanin, nonché conduttrice di Verissimo e moglie di Pier Silvio Berlusconi. Una festa elegante, caratterizzata dal panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana e gli addobbi floreali scenografici dell’incantevole villa.

Il menù è stato affidato a Lorenzo Montoro, chef dello stellato Il Flauto di Pan, mentre per il gran finale a deliziare gli ospiti è stato Sal De Riso con una delle sue gustosissime torte. Intanto la Blasi è già pronta per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e quest’anno, per rimanere in tema, ne ha annunciato la ripartenza proprio attraverso uno spot che la vede protagonista mentre raggiunge l’altare.