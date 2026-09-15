Malore improvviso nella cella frigorifera: operaio trovato morto congelato dopo 2 giorni

Tragedia a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dove un uomo è stato ritrovato morto all’interno della cella frigorifera dell’azienda per cui lavorava: stando ad una prima ricostruzione sarebbe stato colto da un malore.

Malore nella cella frigorifera: trovato morto congelato dopo 2 giorni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’uomo, un 62enne di nazionalità cinese, guardiano di un’azienda specializzata nell’importazione e distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari asiatici, potrebbe essere entrato nella zona frigo nella giornata di sabato. Probabilmente, proprio all’interno della cella, sarebbe stato colpito da un malore, impossibilitato a raggiungere l’uscita o a chiedere aiuto.

Il suo corpo, ormai congelato e privo di vita, sarebbe stato ritrovato soltanto nella mattinata di lunedì, quando i dipendenti si sono recati allo stabilimento dopo la pausa del weekend. Gli stessi colleghi avrebbero ritrovato il cadavere del 62enne, allertando i soccorsi. Tra le ipotesi c’è anche quella di un malore legato allo sbalzo termico ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire le cause esatte del decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Tivoli e i militari specializzati nei rilievi del nucleo investigativo di Frascati che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Intanto, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità gudiziaria per dare il via all’esame autoptico.