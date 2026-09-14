OktoberDays a Napoli, via alla grande festa bavarese: birra, tavolate, stand e spettacoli

Il 19 e 20 settembre e dal 24 al 27 settembre il Complesso Palapartenope di Napoli ospiterà OktoberDays, il grande evento dedicato alla birra e alla cultura bavarese.

OktoberDays, la festa bavarese al Palapartenope di Napoli

Patrocinata dal Comune di Napoli e dal Console Onorario della Repubblica Federale di Germania per Campania, Calabria, Basilicata e Molise, la manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dall’assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città, Carlo Puca, insieme agli organizzatori.

Un appuntamento che celebra il legame tra Napoli e la Baviera, unite non solo da ragioni storiche ma anche culturali e sociali. Bavaresi e napoletani, infatti, condividono una naturale propensione alla convivialità e al piacere della festa: lunghe tavolate, brindisi collettivi e celebrazioni che si protraggono per giorni. Proprio questo forte senso di appartenenza reciproca ha spinto gli organizzatori a coniare il termine “bavaritano”, per descrivere un evento in cui tutto nasce dallo spirito napoletano, tranne la birra, rigorosamente bavarese.

Il Complesso Palapartenope, che ospiterà la manifestazione, sarà suddiviso in quattro aree. Il Teatro Palapartenope, trasformato in PalaErdinger, sarà il cuore pulsante della festa, con cucina bavarese, grandi tavolate e spettacoli serali. Il Kulturplatz, allestito presso la Casa della Musica, rappresenterà il polo culturale dell’evento, con talk, workshop, Fashion Tag e Kunst Tag, oltre a N’arket, un’area shopping dedicata al vintage e all’artigianato. Il Festplatz sarà invece l’area food all’aperto, con giostre tradizionali e un’area kids dedicata alle famiglie. Infine, Wunderland offrirà un percorso esperienziale basato su realtà virtuale e tecnologie immersive.

Main partner di OktoberDays è Erdinger Weissbräu, uno dei birrifici bavaresi più conosciuti al mondo. L’apertura ufficiale, con il tradizionale taglio del nastro, si terrà sabato 19 settembre alle ore 18.00, alla presenza del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania, Stefano Ducceschi.

“Questo evento richiama non solo gli amanti della birra, ma anche gli appassionati della cultura tedesca. Napoli – ha ricordato l’assessore Carlo Puca – è ormai un brand internazionale molto forte e tutte le manifestazioni che ospita ne traggono beneficio, così come ne beneficia la città stessa. Il valore aggiunto degli OktoberDays è rappresentato dal fatto che si tratta di una manifestazione lontana dai canoni tradizionali del territorio, ma capace allo stesso tempo di valorizzarne l’identità“.

“Gli OktoberDays a Napoli – ha sottolineato il console onorario Stefano Ducceschi – testimoniano il bellissimo legame che unisce la città alla Baviera. Quest’anno ricorrono i 75 anni della ripresa delle relazioni tra Germania e Italia nel dopoguerra e questa manifestazione rappresenta un’occasione significativa per celebrare tale ricorrenza. Siamo davvero molto felici che ciò avvenga a Napoli“.

“Con gli OktoberDays vogliamo creare un incontro tra la cultura bavarese e quella napoletana, offrendo, anche grazie al contributo dei nostri partner locali, un’esperienza che esprima pienamente lo spirito della napoletanità – ha spiegato Vittorio Cicatiello, amministratore delegato di King Hub, società organizzatrice della manifestazione –. Ringrazio il Comune di Napoli e il Consolato Onorario di Germania per il patrocinio e per il prezioso supporto che ci stanno offrendo“.