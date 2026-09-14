La Proloco Oplonti ha lanciato la nuova Mappa Turistica dell’Ecomuseo Oplontis, divisa in 45 tappe. L’obiettivo consiste nel valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Torre Annunziata e offrire a cittadini e visitatori uno strumento per conoscere il territorio in maniera nuova e coinvolgente.

Un museo diffuso tra storia e memoria

L’idea alla base del progetto è quella di trasformare l’intera città in un museo diffuso. Le 45 tappe non rappresentano, infatti, semplici punti da individuare sulla cartina, ma luoghi capaci di raccontare una parte dell’identità oplontina. La mappa raccoglie beni archeologici e religiosi, paesaggi, testimonianze dell’epoca borbonica, quartieri e strade storiche, attività produttive, tradizioni e personaggi legati alla memoria della comunità.

Il percorso permette così di andare oltre i luoghi maggiormente conosciuti e di riscoprire un patrimonio più ampio e articolato. Accanto alla storia archeologica di Oplonti trovano spazio il rapporto della città con il mare, le testimonianze della tradizione produttiva e dell’arte bianca, gli antichi opifici e le realtà che nel tempo hanno contribuito a costruire il volto di Torre Annunziata. Un racconto che mette insieme passato e presente e restituisce valore anche a quei luoghi spesso esclusi dai tradizionali itinerari turistici.

La mappa è stata pensata anche come uno strumento digitale facilmente accessibile da smartphone e computer. È possibile consultare le diverse categorie, approfondire le singole tappe attraverso schede informative e contenuti multimediali e utilizzare la funzione di navigazione per raggiungere direttamente i luoghi. La tecnologia diventa, così, un mezzo per costruire itinerari personalizzati e accompagnare residenti e turisti alla scoperta della città.

«Questa mappa vuole essere un punto di partenza –ha affermato il presidente della Proloco Oplonti – «I 45 luoghi inseriti rappresentano una prima grande raccolta, ma l’Ecomuseo è un progetto aperto, destinato a crescere attraverso nuove storie, nuovi luoghi e nuove testimonianze. Vogliamo che Torre Annunziata possa raccontarsi e farsi conoscere attraverso ciò che realmente la rende unica»

È possibile consultare la mappa sul sito ufficiale della Proloco Oplonti.