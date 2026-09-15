Castellammare, una palestra nel nome di Giancarlo Siani: sport, memoria e legalità

La palestra del "Denza-Castellammare 4" sarà intitolata a Giancarlo Siani

L’Istituto comprensivo “Denza-Castellammare 4” dedicherà la sua palestra a Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra.

La passione di Giancarlo Siani per la pallavolo

Una palestra intitolata a Giancarlo Siani costituisce un prezioso momento per celebrare un lato meno conosciuto del cronista napoletano. Siani era stato, infatti, anche atleta e allenatore di pallavolo giovanile per la FIDES Vomero, prima di dedicarsi all’attività di inchiesta.

Il giovane giornalista riconosceva nello sport un canale di disciplina e legalità, che potesse indirizzare i giovani che allenava nella direzione giusta.

L’attività di Siani a Castellammare

Ancora più significativo è il luogo in cui verrà inaugurata la palestra. Siani cominciò da giovanissimo la sua attività giornalistica proprio nella sede del Mattino di Castellammare, per la quale si occupava principalmente della vicende camorristiche di Torre Annunziata.

Le sue inchieste contribuirono enormemente alla documentazione dei meccanismi criminosi con i quali i clan governavano il territorio di Torre Annunziata e della città circostanti. In seguito alla pubblicazione di un articolo contro il clan Nuvoletta, Siani fu ucciso la sera del 23 settembre del 1985.

Una giornata dedicata alla legalità e allo sport

La cerimonia di intitolazione della palestra si terrà venerdì 18 settembre 2026, a partire dalle ore 10.00. Il momento del taglio del nastro vedrà la partecipazione di Paolo Siani, fratello del giornalista, della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Annapaola Di Martino, e del giornalista Michelangelo Iossa, tra i promotori dell’iniziativa.

Gli alunni saranno protagonisti dell’evento, con un flashmob sulle note di Believer degli Imagine Dragons, scelto come simbolo di fiducia nella giustizia e nella possibilità di costruire un futuro migliore. A seguire, scenderanno in campo per una partita dimostrativa di pallavolo, in una giornata di celebrazione del legame fra sport e legalità.