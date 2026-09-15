Accoltellati 2 ragazzi a Napoli, la violenza brutale: hanno 16 e 17 anni, uno di loro è grave

Serata di sangue ier a Napoli, nel quartiere di Pianura, dove due giovani minorenni sarebbero stati accoltellati. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Pianura, due giovani accoltellati: hanno 16 e 17 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la violenza si sarebbe consumata nei pressi della fermata “Picasso” della Cumana. Qui si trovavano i due ragazzi, di 16 e 17 anni, entrambi di origine egiziana, che sarebbero stati aggrediti e colpiti con un coltello, per cause ancora in corso di accertamento.

Le vittime sono state trasferite d’urgenza all’ospedale San Paolo e al Cardarelli di Napoli. Il 17enne sarebbe in gravi condizioni ma, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, nessuno dei due è un pericolo di vita. Resta da ricostruire la dinamica dell’aggressione, risalendo all’identità degli aggressori.

Sul posto sono intervenute le volanti dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura per dare il via agli accertamenti del caso. Al vaglio degli inquirenti anche i filmati recuperati dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona