Riapre il Luna Park di Napoli tra giochi XXL e pic-nic al Castello: ingresso a 2 euro

Dopo la pausa estiva, dal 17 al 20 settembre 2026 torna il Pessoa Luna Park, il villaggio culturale dedicato al divertimento che riprenderà a pieno ritmo le sue attività nel Fossato di Castel Sant’Elmo, a Napoli.

Pessoa Luna Park 2026 a Napoli: tra giochi e pic-nic al Castello

Tra giochi in versione XXL che sfidano gli stereotipi, installazioni sperimentali, concerti, podcast live, cinema e teatro all’aperto, il luna park firmato Pessoa, che trasforma spazi inutilizzati in utopie con-temporanee, torna a Napoli lungo un percorso storico finora inedito ai visitatori, in collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero.

La ripartenza è anche l’occasione per fare un bilancio straordinario della prima tranche estiva che ha registrato oltre 22.000 presenze in sole 15 giornate effettive di apertura, più di 4.1 milioni di visualizzazioni sui canali social e una partecipazione cittadina entusiasta.

La programmazione di questo nuovo weekend sarà fitta di appuntamenti, giochi, cultura e momenti di incontro per tutte le età. Tra le novità di questa settimana c’è un’iniziativa speciale dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e alle nuove generazioni: dal 17 al 20 settembre arriva nel Fossato la SEA BEYOND Ideas Box, la mediateca mobile interamente dedicata all’Educazione all’Oceano. Il progetto nasce dalla collaborazione tra SEA BEYOND – l’iniziativa condotta dal Gruppo Prada in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO – e Biblioteche Senza Frontiere Italia.

Dispositivo innovativo ideato dal celebre designer Philippe Starck, la SEA BEYOND Ideas Box prenderà vita tutti i pomeriggi dalle 17:30 alle 21:30, generando uno spazio culturale di oltre 100 metri quadrati. Al suo interno verrà offerta un’esperienza di apprendimento completa sul tema della salvaguardia dell’ oceano e della cultura marina. Durante i quattro giorni di permanenza al parco, l’Ideas Box ospiterà inoltre un ricco programma di attività e laboratori didattici gratuiti dedicati a bambini e famiglie (su prenotazione).

Domenica 20 settembre il Pessoa Luna Park sperimenta per la prima volta l’apertura diurna, approfittando della tregua concessa dalla grande ondata di caldo delle scorse settimane. Saranno 12 ore no-stop di Pessoa, dalle 11:30 alle 23:30, per vivere il Fossato di Castel Sant’Elmo lungo l’arco dell’intera giornata: il Pessoa di sempre, con i suoi giochi, le installazioni e la programmazione culturale, ma con la nuova possibilità di abitare questo spazio fin dal mattino.

Nasce così “Picnic al Fossato”, una nuova sperimentazione dell’Osteria Affossata tra brunch e picnic, pensata per fermarsi, mangiare, stare insieme e vivere il Fossato sempre di più per quello che sta diventando: un nuovo parco culturale aperto alla città.

Informazioni pratiche

Il Pessoa sarà aperto dal 16 luglio al 9 agosto (dalle 17:30 alle 00:30) e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026 (giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 00:30, sabato e domenica dalle 11:00) presso il Fossato di Castel Sant’Elmo, al Vomero. Chi entra entro le 18:30 può visitare anche il resto di Castel Sant’Elmo, inclusa la terrazza panoramica. Di seguito le tipologie di biglietti: intero 2,50 euro (a partire dalle 16.30); ridotto 18-25 anni 2,00 euro; gratuito under 18 e over 65. Il ricavato è interamente devoluto ai Musei Nazionali del Vomero