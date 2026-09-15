Festa nel Napoletano, nonna Emma compie 107 anni: dall’orrore della guerra ai 5 figli

Gioia ad Afragola per nonna Emma, la cittadina ultracentenaria che proprio la scorsa domenica ha compiuto 107 anni. Il sindaco Gennaro Giustino ha preso parte ai festeggiamenti, omaggiando l’anziana nel giorno del suo compleanno.

Festa ad Afragola: nonna Emma ha compiuto 107 anni

Nata il 13 settembre 1919 ad Afragola, la signora Emma ha raggiunto un altro importante traguardo, arrivando a spegnere ben 107 candeline. Un compleanno celebrato tra l’affetto dei suoi cari, ed in particolare dei suoi figli. Emma è l’esempio di una donna che non ha mai smesso di arrendersi, nonostante le non poche difficoltà incontrate nel suo cammino.

Nel corso della sua vita, infatti, ha dovuto affrontare sofferenze e grandi dolori: tra questi la prigionia del marito, durante la Seconda Guerra Mondiale, seguita dal decesso del suo amato ma anche dalla perdita di uno dei suoi figli.

“Domenica non potevo mancare ad un appuntamento con la storia. Nonna Emma, nata ad Afragola il 13 settembre 1919 ha compiuto ben 107 anni. Ed è stato un orgoglio partecipare alla sua festa indossando la fascia tricolore per porle gli auguri più autentici di tutta la comunità” – ha dichiarato il sindaco Gennaro Giustino.

“Una storia, anche questa, da raccontare: Emma, nata da una famiglia contadina, appena sposata, dovette fare i conti con la partenza del marito chiamato a combattere la Seconda guerra mondiale. Si ritrovò da sola con la prima gravidanza da affrontare.

Il marito fece ritorno dal fronte dopo 6 anni di prigionia in Inghilterra. E durante quel periodo non certo semplice, Emma portò la famiglia avanti da sola, lavorando in campagna”.

“Negli anni 70 rimase vedova. Madre di 5 figli di cui uno deceduto nel 2019, è ancora oggi, a 107 anni, un esempio di dedizione alla famiglia, una guerriera, un monumento vivente, una donna d’acciaio con una tempra davvero eccellente. Nonna Emma, auguri di cuore da tutta la comunità di Afragola e dal tuo sindaco. Le nostre radici, la nostra storia, il nostro orgoglio”.