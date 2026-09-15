Ilary e Bastian, dopo il sì a Ravello la festa continua: pranzo da sogno nella villa campana

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di coronare il loro sogno d’amore in Campania: dopo la cerimonia a Ravello e il ricevimento a Villa Cimbrone, la conduttrice e l’imprenditore tedesco hanno esteso i festeggiamenti accogliendo amici e familiari a Tenuta San Domenico, nel Casertano.

Ilary Blasi e Bastian: il matrimonio continua a Tenuta San Domenico

Dopo il fatidico sì e i primi festeggiamenti a Villa Cimbrone, splendida location tra la natura e il mare cristallino della Costiera Amalfitana, i neo-sposi si sono spostati nel Casertano per dare il via alla cosiddetta “festa all’italiana”, un pranzo a tema che si è tenuto nella celebre location per eventi e matrimoni, Tenuta San Domenico.

La coppia ha accolto gli invitati in uno scenario mozzafiato, caratterizzato da una lunga tavolata arricchita da fiori, piante e dettagli scenografici come pomodorini, aglio e cipolle intrecciate. Verde, bianco e rosso sono stati i colori privilegiati, come a voler richiamare il tricolore italiano,

Tipico anche il menù con varie specialità della cucina italiana tra vari formati di pasta condita con pomodoro e mozzarella, formaggi, polpette di melanzane e spiedini di carne. Ad allietare il pranzo una band dal vivo che ha dato spazio ai più grandi successi della musica italiana.

Per terminare in bellezza, il taglio della torta: un dolce a forma di cuore, ricoperto di piccoli frutti rossi. Si è concluso così il matrimonio interamente campano di una delle coppie più discusse dell’anno. La conduttrice, intanto, è già pronta per fare ritorno in tv, con il lancio della nuova edizione del Grande Fratello Vip.