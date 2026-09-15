Meraviglia al Maschio Angioino, 3 giorni di spettacoli gratis: da Lello Arena a Paolo Caiazzo

Dal 17 al 19 settembre 2026 il cortile del Maschio Angioino, a Napoli, ospiterà Cortile in Festa, una mini rassegna di teatro e musica, promossa dal Comune nell’ambito della programmazione culturale, che darà il via a tre serate di spettacoli gratis.

Napoli, spettacoli gratis al Maschio Angioino: programma

La rassegna, con la direzione astistica di Lello Arena, si pone l’obiettivo di mettere in dialogo la cultura e lo spettacolo contemporaneo con uno dei luoghi simbolo della storia della città. Per tre serate, a partire dalle 20:30, musica, teatro, comicità, monologhi, trasformismo e performance dal vivo accompagneranno il pubblico all’interno delle storiche mura del Castello, creando un percorso di intrattenimento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ogni appuntamento prevede, oltre allo spettacolo serale, un preshow e l’intervento di una guest star, concepito come momento di apertura, accoglienza e introduzione alla serata. Si parte giovedì 17 settembre con la serata inaugurale che sarà aperta dal trio comico Gli Ancora No. Guest star d’eccezione Lello Arena e in chiusura lo spettacolo Boomer di Paolo Caiazzo.

Venerdì 18 settembre il preshow sarà affidato al concerto di Fabrizio Mandara & JC, tra tradizione e melodia pop. Guest star della serata il cantautore Roberto Colella: autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band La Maschera, che ha pubblicato di recente il suo album da solista dal titolo “Ce Sta Sempe Na Via”. Segue lo spettacolo di Maria Bolignano, l’attrice e comica napoletana che si esibirà con lo spettacolo dal titolo “Gli uomini però sanno parcheggiare”.

La serata conclusiva di sabato 19 settembre prevede il preshow di Mery Esposito con sketch comici, umorismo napoletano e contenuti lifestyle. Guest star il cantautore Dario Sansone. Il frontman dei Foja con la carriera da solista conferma le sue capacità artistiche tra parola, suono, immagine e musica, confermandosi artista a tutto tondo. Protagonista finale della serata Luca Lombardo, artista poliedrico napoletano, con una speciale versione dello spettacolo “Poubelle – Un clochard a corte”, adattata appositamente per la cornice del Maschio Angioino. La performance combina mimo, comicità, dialoghi, trasformismo, magia e clownerie.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Etes. L’organizzazione invita il pubblico a raggiungere l’evento preferibilmente con i mezzi pubblici.