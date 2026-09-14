Follia a Napoli, al bar si rifiuta di pagare e picchia il titolare: “Zitto, ti ammazzo di botte”

Notte di follia a Posillipo dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente il titolare di un bar che gli aveva chiesto semplicemente di pagare la consumazione.

Follia a Posillipo, non vuole pagare al bar: aggredito il titolare

Sono circa le 23 quando la centrale operativa invia le gazzelle del nucleo radiomobile di Napoli in via Petrarca. Nell’attività commerciale al civico 107 era stata segnalata una rissa ma in realtà un unico soggetto aveva dato vita ad una violenza inaudita e incomprensibile.

Si tratta di un cittadino olandese, originario della Repubblica Dominicana, di 36 anni. Poco prima dell’arrivo dei militari, sarebbe sceso dalla sua auto per dirigersi nel locale, andando dritto verso il frigo per prendere alcune Redbull e delle bottigliette d’acqua. Il titolare dell’esercizio commerciale in quel momento si trovava all’esterno ma sarebbe stata la sua compagna a chiedere gentilmente al cliente di pagare. Lui, però, si sarebbe rifiutato, iniziando ad urlare, richiamando l’attenzione del titolare.

“Io non ho mai pagato nessuno, se non stai zitto ti ammazzo di botte” – avrebbe detto all’imprenditore che poi sarebbe stato preso a calci e pugni. Il 36enne avrebbe poi afferrato una sedia in legno, scagliandola contro il muro e rompendola. Il titolare sarebbe stato colpito più volte anche con i resti di quella sedia. Alla fine la vittima e la sua compagna riescono a fuggire e si richiudono in un locale.

“Uscite fuori che vi ammazzo” – avrebbe urlato il 36enne, danneggiando la porta di ingresso del locale. Non vedendoli uscire, avrebbe preso le bevande e si sarebbe allontanato in auto. Le vittime avrebbero fornito il numero di targa e la descrizione dell’aggressore ai carabinieri, dando il via alle ricerche.

L’uomo sarebbe stato localizzato in via Mergellina, bloccato in via Dohrn. Nell’auto sono state ritrovate 5 lattine di Redbull vuote. Per il titolare del locale una prognosi di 7 giorni per “contusione del polso sinistro, trauma cranico non commotivo con ematomi della galea capitis e infrazione delle ossa nasali”. Il 36enne è stato arrestato per rapina e trasferito in carcere.