San Giorgio a Cremano. Un cagnolino, Asso, passeggiava in strada con la propria padrona quando si è sentito male.

San Giorgio a Cremano, cane e padrona passeggiano in strada

Una pattuglia della Polizia si trovava a passare di lì quando la signora ha chiesto aiuto ai poliziotti. Aveva il suo Asso in braccio privo di sensi quando si è avvicinata alla volante. I militari lo hanno subito trasportato in una clinica veterinaria salvandogli la vita.

“Buongiorno e buona Domenica dagli #agenti del #Commissariato di #SanGiorgioaCremano e da #Asso.

Venerdì pomeriggio il cagnolino Asso passeggiava con la sua padrona a San Giorgio a Cremano quando, improvvisamente, è stato colto da un malore perdendo i sensi.

Fortunatamente era di passaggio una #volante del Commissariato che è stata avvicinata dalla donna con in braccio il cane oramai esanime. I #poliziotti, visto l’animale in pericolo di vita, lo hanno trasportato alla clinica veterinaria più vicina dove è stato sottoposto a manovre salvavita. Asso, dopo le cure ricevute, è stato riaffidato alla padrona. #lamiciziaèunacosaseria“, scrivono sulla pagina Facebook della Questura di Napoli.

Sasha, il primo cane pompiere va in pensione

Sasha, primo cane pompiere dei Vigili del fuoco di Avellino è andata ufficialmente in pensione. Il 14 febbraio 2022, dopo 11 anni in servizio la Labrador nera ha salutato i suoi colleghi durante una cerimonia ufficiale. Sasha ha partecipato a molte missioni con i suoi colleghi, in particolare durante il terremoto del 2016 di Amatrice.