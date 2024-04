Dal 18 al 21 aprile 2024 a San Giorgio a Cremano arriva Food Festival, uno degli eventi nazionali dedicati al miglior cibo da strada che si terrà nell’Area Morgese, in via Manzoni, con ingresso gratis per tutti.

Food Festival a San Giorgio: 4 giorni di cibo a ingresso gratis

Si susseguiranno 4 giorni dedicati al gusto e all’intrattenimento, tra prelibatezze della tradizione partenopea e non solo e tanti spettacoli live adatti a tutte le età. Sarà possibile degustare le più svariate specialità presso gli stand allestiti per l’occasione, in un’atmosfera di allegria e convivialità.

Tra le pietanze preparate al momento presso i truck presenti nell’Area Morgese: hamburger di vera Angus; arrosticini abruzzesi, olive ascolane, cremini; bombette e salsicce pugliesi; cannoli, arancini e cassate siciliane; pulled pork artigianale; patata farcita; frittura di pesce; panino con polpo; patate fritte e pollo fritto home made; pucce e vere polpette napoletane; mini pancake olandesi senza glutine e senza lattosio; gnocco fritto farcito e tanto altro.

Non mancheranno esibizioni e musica live con diverse iniziative pensate anche per i più piccoli e i giovani. Di seguito la programmazione musicale che coprirà l’intera durata dell’evento:

Giovedì 18

Ore 21:00 Musica a 360 °;

Venerdì 19

Ore 21:00 Dj set by Michele Incarnato;

Sabato 20

Ore 16:00 Bolle di sapone per bambini – Mary Poppins;

Ore 17:00 Spettacolo di magia per bambini;

Ore 21:00 Dj set by Marcello Morf;

Domenica 21

Ore 16:00 Magie con Mago Pakos;

Ore 17:00 Danny’s clown – Giocoleria e fuoco;

Ore 21:00 Eletric jam tribute band Pino Daniele.

L’evento è aperto a tutti ed accessibile dal 18 al 21 aprile osservando i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 a mezzanotte (con apertura dei truck anche a pranzo). L’ingresso è gratis.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Food Festival;

Dove: Area Morgese, via Manzoni, San Giorgio a Cremano (Napoli);

Quando: da giovedì 18 a domenica 21 aprile 2024.