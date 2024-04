Festa della Lava a San Giorgio, processione del Santo Patrono e della Vergine: il percorso

Si terrà domenica 28 aprile la Processione del Santo Patrono a San Giorgio a Cremano dando vita alla tradizionale Festa della Lava giunta ormai al suo 80esimo anniversario. Il sindaco Giorgio Zinno ha reso noti il percorso e il piano traffico.

A San Giorgio la processione del Santo Patrono: percorso

“Cari concittadini, questo è un anno importante per la nostra città, in quanto ricorrono gli 80 anni della Festa della Lava, ovvero della prima processione in cui i cittadini di San Giorgio a Cremano si unirono per rendere omaggio al nostro Patrono San Giorgio e alla SS. Vergine Immacolata che, durante l’eruzione del Vesuvio del 1944, secondo la tradizione, fermarono la lava risparmiando il territorio e la comunità da morte certa” – ha ricordato il primo cittadino.

Quest’anno la celebrazione con il corteo del Santo e della Vergine si svolgerà domenica 28 aprile dalle ore 11, con partenza dalla Chiesa Santa Maria del Principio in piazza Carlo di Borbone. Si proseguirà, poi, verso: piazza Cautela, via De Gasperi, piazza Tanucci, via De Lauzieres, piazza Troisi, via Don Morosini, via Gianturco, via San Giorgio Vecchio con sosta alla Chiesa del Cimitero.

Nel pomeriggio il corteo riprenderà alle 16:30 percorrendo via San Giorgio Vecchio e via Togliatti. Raggiungerà Ercolano, in piazza Nenni, via Patacca, via Monaco Aiello, arrivando fino a San Sebastiano al Vesuvio passando per via M. di Savoia, piazza della Repubblica, di nuovo via M. di Savoia e piazza Municipio con sosta al Santuario di San Sebastiano.

Infine, il percorso di ritorno prevede la partenza a San Sebastiano al Vesuvio attraversando via Roma, via Matteotti, piazza della Repubblica, via M. Di Savoia. Si proseguirà verso Ercolano tra via Monaco Aiello, via Patacca, piazza Nenni, via Togliatti con arrivo a San Giorgio a Cremano da via Togliatti facendo poi rientrare i simulacri nelle chiese di Santa Maria del Principio e di San Giorgio Martire (attraversando via Pittore, piazza Troisi, corso Roma e piazza Carlo di Borbone).

Processione di San Giorgio a Cremano: il piano traffico

Al fine di consentire lo svolgimento della processione sono stati istituiti