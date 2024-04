Un ragazzo di 13 anni è stato brutalmente picchiato nella serata di domenica a San Giorgio a Cremano, all’interno del parco comunale, riportando un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di 15 giorni. A renderlo noto è l’Ansa.

Ragazzo picchiato a San Giorgio con tirapugni e mazze di ferro

Stando a quanto emerso, il giovane, in quella che sembrava essere una tranquilla domenica sera, sarebbe stato letteralmente accerchiato da un gruppo di bulli che avrebbero iniziato a spintonarlo ed aggredirlo senza alcun motivo. Uno di loro avrebbe colpito il coetaneo servendosi di un tirapugni mentre gli altri si sarebbero muniti di mazze di legno e ferro. Non si esclude nemmeno la presenza di un coltello.

Gli aggressori avrebbero continuato a inveire contro la vittima con pugni, calci, colpi violenti al volto e alla testa. A nulla sarebbero servite le urla di una ragazzina presente sul posto che intimava loro di smetterla. Soltanto dopo il gruppo si sarebbe allontanato, lasciando il ragazzino esanime sull’asfalto. Di qui il trasferimento presso l’ospedale Santobono di Napoli.

Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri che, servendosi anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste in zona, ricostruiranno l’esatta dinamica della vicenda, risalendo ai responsabili del brutale pestaggio. Si tratta dell’ennesimo episodio di bullismo culminato in una violenza inaudita ai danni di un giovane adolescente.