Sorrento, 77enne investita sulle strisce pedonali da uno scooter: è grave in ospedale

Ieri sera, in via Cavone a Piano di Sorrento, si è verificato un grave incidente stradale. Una 77enne del posto, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata investita da un uomo alla guida di uno scooter.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, con prognosi riservata. Fortunatamente, il conducente dello scooter è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sorrento hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.