Ancora sangue, ancora un morto sull’asfalto. Un tragico incidente si è verificato questa notte a Torre Annunziata, in via Caracciolo, dove due moto si sono scontrate coinvolgendo i quattro passeggeri.

Torre Annunziata, drammatico incidente tra moto: Luigi Gara muore a soli 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto, Luigi Gara, mentre gli altri giovani, due ragazzi e una ragazza tra i 18 e i 25 anni d’età, sono tutt’ora ricoverati in condizioni gravi all’Ospedale del Mare e al Cardarelli di Napoli. Il più grave dei tre si trova attualmente in coma, ed è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto attorno alle 2,30 della notte tra il 20 e il 21 giugno 2024: le due moto viaggiavano in direzioni opposte e frontali. L’impatto fatale è avvenuto nei pressi di largo Ferriera Vecchia.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine giunte sul posto, lo scontro sarebbe avvenuto nel momento in cui uno dei due scooter avrebbe svoltato verso la strada che conduce a corso Vittorio Emanuele III. L’impatto è stato talmente violento che per il povero Luigi Gara i soccorsi sono risultati vani.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per determinare le dinamiche esatte dell’incidente. Gli agenti del commissariato di polizia hanno già effettuato i rilievi sul luogo dell’impatto e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.