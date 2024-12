Domani, sabato 14 dicembre, apre per la prima volta al pubblico il Maximall Pompeii, il grande centro commerciale situato a Torre Annunziata, a pochi passi dagli Scavi, dotato di oltre 140 negozi e 30 aree ristorative, nonché uno dei poli dello shopping più grandi del Sud.

Apre il centro commerciale Maximall Pompeii: orari e negozi

All’interno del Maximall sarà possibile trovare non solo store affermati e punti ristoro d’eccellenza ma anche cinema, teatro, un parco di oltre 50.000 mq con spazi verdi, sentieri, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli. Fiore all’occhiello del centro la grande piazza all’aperto che ogni giorno darà il via al sorprendente spettacolo delle fontane danzanti. A disposizione di visitatori e turisti anche il Moxy Hotel, un lussuoso albergo della catena Marriott.

A seguito di alcuni problemi tecnici e ripetuti rinvii, il centro commerciale accoglierà il pubblico a partire da domani, sabato 14 dicembre. Il taglio del nastro è in programma per le ore 10:00 mentre l’apertura alla vendita è prevista dalle 10:30, con orario di chiusura fissato per le 21:30.

Tutti gli altri giorni il centro aprirà alle 9:30 con chiusura dei negozi alle 21:30 mentre l’area ristorazione resterà aperta fino a mezzanotte. Il Maximall Pompeii è situato in via Plinio, a Torre Annunziata.

Tutti i negozi del Maximall Pompeii

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Adidas;

Alcott;

Artigli;

Barca;

Berhska;

Boss;

Calvin Klein;

Calzedonia;

Campo Marzio;

Carpisa;

Cisalfa;

Clayton;

Coccinelle;

Cotton&Silk;

Deichmann;

Dorabella;

Due passi;

Fiorella Rubino;

Foot Locker;

Fracomina;

Fratelli Ragusa;

Geox;

Guess;

Guess Kids;

Gutteridge;

Harmont & Blaine;

Harmont & Blaine Junior;

Imperial;

Intimissimi;

Intimissimi Uomo;

Jack & Jones;

Jaked;

JD;

Lefties;

Levis’s;

Mango;

Marella;

Mastro Geppetto;

Max&Co;

Mayoral;

Melluso;

Miriade;

Motivi;

New Balance;

Nike;

North Sails;

Nuna Lie;

Oltre;

Original Marines;

OVS;

Parfois;

Patrizia Pepe;

Piazza Italia;

Piquadro;

Pull & Bear;

Rinascimento;

Sartoriani;

Scotland;

Skechers;

Snipes;

Sorbino;

Sottotono;

Spada Roma;

SSC Napoli;

Stradivarius;

Suite Benedict;

Tezenis;

Tezenis Kids;

The North Face;

Timberland;

Tommy Hilfiger;

Triumph;

U.S Polo Assn;

Victoria’s Secret;

Weekend Max Mara;

Yamamay;

Zara.

ALIMENTARE

Caramelle &…;

La Bottega del Tartufo;

Milka.

BELLEZZA E SALUTE

AllScent;

Bottega Verde;

Capello Point;

Douglas;

Equivalenza;

Grand Vision;

Hairstudio’s;

Idea Bellezza;

Kiko Milano;

L’Erbolario;

Lama Optical;

Nashi;

Nyx;

Rituals;

Salmoiraghi e Viganò;

Sephora;

Toledo 72;

VisionOttica;

Wycon Cosmetics;

Yves Rocher.

CASA E ARREDAMENTO

Bialetti;

Kasanova;

La Maison;

Re Sole.

ELETTRONICA

Expert;

Glo;

La Casa de Las Carcasas;

Qui Svapo;

R-Store;

Tim;

Vodafone;

Vorwerk;

Wind Tre.

REGALO, CULTURA, TEMPO LIBERO

Arcade;

Bluespirit;

D’Amante;

Di Sarno Gioiellerie;

Flying Tiger;

Giovanni Raspini;

Hamleys;

Legami;

Mondadori Bookstore;

Pandora;

Pink;

Stroili;

Swarowski;

Thun.

SERVIZI

Kipoint;

Ripara Phone;

Tabacchi;

Unicredit;

Viaggia Quasi Gratis.

Ristoranti, pizzerie e bar del Maximall Pompeii

Alice pizza al taglio;

Birdy’s Bakery;

Caffè del professore;

Caffè Kenon;

Caffè Moreno;

Caffè Toraldo;

Caffè Vergnano;

Casa Babbà;

Casa Caldarelli;

Chalet Ciro;

Paninoteca da Gino;

Doppio Malto;

Fattorie Garofalo;

Gate 20;

Sorbillo;

Him Ko;

KFC;

La Piadineria;

La Pokeria;

La Yogurteria;

Mama Eat;

Mascolo;

Mc Donald’s;

Mennella;

Pizzeria Da Michele;

Miscusi;

O’ pazz;

Peskando;

Poke House;

Signorvino;

Starbucks;

Toastiamo.