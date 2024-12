Nel Napoletano apre il Negozio di Giocattoli più bello al mondo: oltre 750 mq di magia

Hamleys, il negozio di giocattoli più bello del mondo, apre per la prima volta nel Napoletano, all’interno del nuovo centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata. L’inaugurazione dello store e dell’intero polo dello shopping è prevista per la giornata di sabato 14 dicembre 2024.

Hamleys al Maximall Pompeii: il negozio di giocattoli più bello al mondo

Il brand Hamleys è stato fondato nel 1760 in Inghilterra da William Hamley, un uomo che sognava di aprire il miglior negozio di giocattoli del mondo, cosa che realizzò quando aprì il suo primo locale a Londra. Acquisito nel 2019 da Reliance Brands Limited, Hamleys è diventato un marchio globale che opera attualmente in 14 paesi con 190 negozi nel Regno Unito, Italia, India, Emirati Arabi Uniti, Cina, Malesia e Messico.

Il negozio di Regent Street, famoso a livello internazionale, rappresenta il cuore pulsante di Hamleys e continua ad essere una delle destinazioni più visitate del Regno Unito. Di recente il brand ha aperto nuovi store in città come Roma, Sharjah, Milano, Tirana, Pristina e Doha. In Italia il punto vendita campano si aggiunge a quelli già presenti a Roma, Milano e Bergamo.

Il quarto negozio italiano della catena, situato all’interno del Maximall Pompeii, è stato aperto in collaborazione con Giochi Preziosi, leader nella produzione e distribuzione di giocattoli. Con una superficie di oltre 750 metri quadrati, su un unico livello, il negozio dà vita al “mondo in bianco e rosso” tipico del marchio inglese.

L’intero store è stato progettato per stimolare l’immaginazione dei bambini di tutte le età. I clienti vengono accolti dagli amati personaggi Hamleys tra cui gli iconici orsetti Hamley e Hattie, il direttore del circo, il soldatino e la bambola di pezza. Il negozio offre una vasta selezione di giocattoli che abbraccia tutte le categorie di gioco e fasce di età. Sono presenti marchi come Build a Bear che offre l’esperienza di dar vita al proprio amico del cuore, Hello Kitty, la nuova linea Preziosi Pet, Arias con le sue magnifiche bambole, Very Bella con make up e accessori, Barbie, Trudi a tanto altro.

“Siamo entusiasti di vedere la magia senza tempo dell’esperienza Hamleys già accolta così calorosamente negli altri nostri negozi italiani. Questa nuova entusiasmante location, con la sua offerta lifestyle completa, riflette perfettamente il nostro impegno nel creare esperienze indimenticabili per bambini e famiglie in tutto il mondo. La nostra collaborazione con Giochi Preziosi continua a prosperare e a rafforzarsi ad ogni nuovo traguardo” – ha affermato Sumeet Yaday, CEO di Hamleys Global.