Maximall Pompeii apre al pubblico dal 14 dicembre: tutti i negozi e le info

Dopo tanta attesa il Maximall Pompeii, centro commerciale di Torre Annunziata, sabato 14 dicembre aprirà ai battenti. Dopo quasi un mese di ritardo, dovuto ai lavori da portare al termine nella struttura e alcuni intoppi burocratici, il Maximall Pompeii si mostra finalmente anche al pubblico.

Maximall Pompeii apre il 14 dicembre

Al suo interno non solo store dal nome già affermato e punti ristoro d’eccellenza, ma anche cinema, teatro, un parco di oltre 50.000 mq con spazi verdi, sentieri, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli. Il centro commerciale si trova in via Plinio, a Torre Annunziata. I negozi resteranno aperti da lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30. L’area ristorazione resterà aperta fino a mezzanotte.

Tutti i negozi del Maximall Pompeii

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Adidas;

Alcott;

Artigli;

Barca;

Berhska;

Boss;

Calvin Klein;

Calzedonia;

Campo Marzio;

Carpisa;

Cisalfa;

Clayton;

Coccinelle;

Cotton&Silk;

Deichmann;

Dorabella;

Due passi;

Fiorella Rubino;

Foot Locker;

Fracomina;

Fratelli Ragusa;

Geox;

Guess;

Guess Kids;

Gutteridge;

Harmont & Blaine;

Harmont & Blaine Junior;

Imperial;

Intimissimi;

Intimissimi Uomo;

Jack & Jones;

Jaked;

JD;

Lefties;

Levis’s;

Mango;

Marella;

Mastro Geppetto;

Max&Co;

Mayoral;

Melluso;

Miriade;

Motivi;

New Balance;

Nike;

North Sails;

Nuna Lie;

Oltre;

Original Marines;

OVS;

Parfois;

Patrizia Pepe;

Piazza Italia;

Piquadro;

Pull & Bear;

Rinascimento;

Sartoriani;

Scotland;

Skechers;

Snipes;

Sorbino;

Sottotono;

Spada Roma;

SSC Napoli;

Stradivarius;

Suite Benedict;

Tezenis;

Tezenis Kids;

The North Face;

Timberland;

Tommy Hilfiger;

Triumph;

U.S Polo Assn;

Victoria’s Secret;

Weekend Max Mara;

Yamamay;

Zara.

ALIMENTARE

Caramelle &…;

La Bottega del Tartufo;

Milka.

BELLEZZA E SALUTE

AllScent;

Bottega Verde;

Capello Point;

Douglas;

Equivalenza;

Grand Vision;

Hairstudio’s;

Idea Bellezza;

Kiko Milano;

L’Erbolario;

Lama Optical;

Nashi;

Nyx;

Rituals;

Salmoiraghi e Viganò;

Sephora;

Toledo 72;

VisionOttica;

Wycon Cosmetics;

Yves Rocher.

CASA E ARREDAMENTO

Bialetti;

Kasanova;

La Maison;

Re Sole.

ELETTRONICA

Expert;

Glo;

La Casa de Las Carcasas;

Qui Svapo;

R-Store;

Tim;

Vodafone;

Vorwerk;

Wind Tre.

REGALO, CULTURA, TEMPO LIBERO

Arcade;

Bluespirit;

D’Amante;

Di Sarno Gioiellerie;

Flying Tiger;

Giovanni Raspini;

Hamleys;

Legami;

Mondadori Bookstore;

Pandora;

Pink;

Stroili;

Swarowski;

Thun.

SERVIZI

Kipoint;

Ripara Phone;

Tabacchi;

Unicredit;

Viaggia Quasi Gratis.

