È avvolto da un alone di mistero il lancio del centro commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata. Dopo essere stata rinviata l’inaugurazione ufficiale al 7 dicembre, è stato cancellato all’ultimo minuto anche l’evento di presentazione dedicato esclusivamente alla stampa, salvo poi essere ‘riattivato’ un’ora dopo.

Per non ancora precisati motivi di ordine pubblico, infatti, con grande stupore i cronisti che si sono recati al Maximall Pompeii, tra cui anche noi di Vesuviolive.it, si sono visti di fatto le porte chiuse in faccia a pochi minuti dall’inizio dell’evento.

Maximall è ancora un cantiere: presentazione alla stampa prima sospesa poi concessa

Dopo circa un’ora, vista la grande affluenza, è stato alla fine concesso l’accesso ai presenti.

Un atteggiamento che ha messo in risalto una volta di più i chiari problemi organizzativi e strutturali che stanno emergendo negli ultimi giorni. Solo poche ore fa, una tubatura all’interno della struttura aveva ceduto, provocando un vero e proprio allagamento testimoniato anche da alcuni video girati dai presenti.

Passeggiando per il centro commerciale, appare lampante che i lavori siano tutt’altro che ultimati. Probabilmente hanno annunciato con troppa fretta un’apertura che sembra essere lontana dal poter essere realizzata nell’immediato.

Nei pressi dell’entrata principale, l’area calpestabile dei giardini è vietata al pubblico in quanto presenta ancora il cemento fresco. Nella zona del parcheggio ci sono ancora i materiali edili pronti all’uso in bella mostra.

In sintesi, il Maximall Pompeii risulta essere ancora un cantiere aperto.