UFFICIALE/ Infortunio Juan Jesus, il bollettino medico: quanto resterà fuori

Brutte notizie per il Napoli in seguito alla vittoria contro l’Empoli. Durante il match, il difensore Juan Jesus ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo.

SSC Napoli, diagnosi infortunio Juan Jesus e tempi di recupero

Gli accertamenti effettuati nella giornata odierna presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato le prime impressioni dello staff medico azzurro: si tratta di una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il club partenopeo ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.

Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni del calciatore nei prossimi giorni.

Considerando la tipologia dell’infortunio, difficilmente si potrà rivedere in campo Juan Jesus prima di un mese: la sua stagione rischia di essere già finita.