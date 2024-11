VIDEO/ Maximall Pompei, cede una tubatura ad un giorno dall’apertura: “piove” all’interno

Al Maximall di Pompei cede una tubatura dell’acqua ad un giorno dalla data di apertura prevista per domani 27 novembre: il video diventa virale in rete.

Maximall, cede una tubatura dell’acqua

Ancora un “imprevisto” per il Maximall di Pompei: il centro commerciale più moderno d’Europa dovrebbe aprire i battenti domani, 27 novembre 2024 con un evento riservato ed il 28 novembre per il pubblico.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, però, questa mattina si sarebbe verificato un nuovo incidente all’interno del grande complesso commerciale: una tubatura dell’acqua avrebbe ceduto, causando una grave perdita proprio negli enormi corridoi interni che ospitano i negozi.

“Piove” nel centro commerciale, il video è virale

La perdita d’acqua avrebbe causato un grave allagamento degli ambienti sottostanti e, stando alle prime informazioni raccolte, starebbe suscitando preoccupazione tra i responsabili del progetto. Un video girato proprio dall’interno ha testimoniato quanto accaduto, divenendo in poco tempo virale grazie al passaparola su Whatsapp.

Le squadre tecniche sarebbero, comunque, già all’opera per provvedere in tempi record alla sostituzione della tubatura danneggiata, al drenaggio dell’area e ad ulteriori controlli sull’infrastruttura: corsa contro il tempo, quindi, per rispettare i tempi previsti per l’apertura dell’attesissimo centro commerciale che sorge al confine tra Pompei e Torre Annunziata.

Pochi giorni fa il crollo di una tettoia: operaio ferito

Si può purtroppo dire che “piove sul bagnato” per il Maximall: l’incidente della tubatura arriva pochissimi giorni dopo un altro grave fatto. È notizia del 22 novembre, infatti, il cedimento di una tettoia sempre all’interno del centro commerciale: un avvenimento che ha causato anche il ferimento di un operaio di 29 anni.

L’uomo, che si trovava proprio nel punto del crollo, era stato tempestivamente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare in gravi condizioni. Dopo l’iniziale grande preoccupazione per l’operaio, sono fortunatamente giunte buone notizie dal nosocomio partenopeo: dopo poche ore è stato escluso che il giovane, pur riportando alcune ferite, non aveva riportato fratture, era vigile e non in pericolo di vita.