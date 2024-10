Il Maximall Pompeii è realtà: a novembre apre il centro commerciale più grande d’Europa

Manca sempre meno all’apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata, a pochi passi dagli Scavi di Pompei, che accoglierà per la prima volta il pubblico nella giornata di venerdì 15 novembre 2024, giusto in tempo per il Black Friday e gli acquisti natalizi.

Maximall Pompeii, apre il nuovo centro commerciale

Con i suoi circa 200 mila mq di negozi, ristoranti e servizi d’intrattenimento, il Maximall Pompeii, già definito il centro commerciale più grande d’Europa, è destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento per lo shopping e i momenti di svago nel Vesuviano e non solo.

L’innovativo polo commerciale ospiterà circa 200 brand nazionali e internazionali, un hotel Marriott di 135 camere, un auditorium con cinema, teatro e sala conferenze, una piazza-anfiteatro esterna per eventi dalla quale poter ammirare ogni giorno lo spettacolo delle fontane danzanti, un’area food con 30 ristoranti, un parco verde attrezzato con veduta sul Golfo di Napoli e un parcheggio. Il tutto sotto una copertura realizzata interamente in vetro.

Tra i negozi già confermati le più grandi catene di abbigliamento e food. Tra gli spazi espositivi più ampi c’è quello del colosso dell’abbigliamento spagnolo Zara che occuperà una superficie di oltre 4 mila metri quadrati. Tra i ristoranti, invece, non mancheranno due note pizzerie, Sorbillo e Vuolo, oltre ad un sushi restaurant J e ancora Il Pazzo di Posillipo. Immancabile McDonald’s che ha avviato anche una campagna di assunzioni per la nuova apertura.

Il Maximall, con il suo design moderno e ricercato, realizzerà quel concetto di shopping esperienziale che renderà memorabile la visita dei clienti all’interno di ogni singolo negozio. All’interno del centro sarà possibile non solo acquistare capi e prodotti di ogni tipo ma anche trascorrere piacevoli giornate all’insegna della meraviglia, del relax e del divertimento.

Non è un caso che tra le novità più attese c’è l’apertura del parco verde attrezzato e aperto al pubblico di 50.000 mq dove poter rilassarsi facendo jogging o ammirando il panorama mozzafiato con vista sul mare.