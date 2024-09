Prosegue la campagna di assunzioni in vista dell’imminente apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale realizzato tra Torre Annunziata e gli Scavi di Pompei: stavolta, nello specifico, ad offrire nuove opportunità di lavoro è McDonald’s che sta cercando ben 60 persone da inserire in azienda.

McDonald’s, offerte di lavoro al Maximall Pompei

La celebre catena americana di fast food aprirà un nuovo ristorante all’interno del moderno polo dello shopping, già classificato come il più grande d’Europa, che sarà inaugurato il 15 novembre. Un vero e proprio shopping resort che darà lavoro ad oltre 1500 persone: oltre a candidarsi per entrare a far parte della squadra di McDonald’s è possibile anche fornire il proprio curriculum all’apposita sezione “Invia la tua candidatura” sul sito ufficiale del Maximall, così da poter essere ricontattati per ulteriori ruoli e mansioni.

McDonald’s ha aperto le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Pompei del Job Tour che si terrà nella prima metà di ottobre. Si tratta dell’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Il colosso dei fast food è alla ricerca di addetti alla ristorazione. Tra i requisiti spiccano: diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entro l’8 ottobre i candidati interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito ufficiale dell’azienda rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum. Ai candidati idonei verrà richiesta poi la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per la nuova apertura di Pompei, McDonald’s è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale, che per il 2024 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.