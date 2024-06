Maximall, apre il centro commerciale napoletano più grande d’Europa: data e negozi

Svelata la data di apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata, poco distante dagli Scavi Archeologici di Pompei, che aprirà i battenti per la prima volta il 15 novembre 2024 con i suoi circa 200 mila mq di negozi, ristoranti e aree di svago e relax.

Maximall Pompeii a Torre Annunziata, data di apertura e negozi

Situato nell’area ex Italtubi di Torre Annunziata, il Maximall Pompeii, nato da un progetto di IrgenRe Group, sarà il polo dello shopping più grande d’Europa e ospiterà circa 200 brand nazionali e internazionali, un hotel Marriott di 135 camere, un auditorium con cinema, teatro e sala conferenze, una piazza-anfiteatro esterna per eventi dalla quale poter ammirare ogni giorno lo spettacolo delle fontane danzanti, un’area food con 30 ristoranti, un parco verde attrezzato con veduta sul Golfo di Napoli e un parcheggio. Il tutto sotto una copertura realizzata interamente in vetro.

Un vero e proprio shopping resort che sarà inaugurato per la prima volta il 15 novembre 2024, proprio a ridosso del periodo natalizio, e che darà lavoro ad oltre 1.500 persone in un’area ad alta densità demografica dove sono moltissimi coloro in cerca di occupazione.

Tra i negozi che, come anticipato da Il Corriere del Mezzogiorno, apriranno all’interno del centro tante catene già note al grande pubblico: tra gli spazi espositivi più ampi c’è quello del colosso dell’abbigliamento spagnolo Zara che occuperà una superficie di oltre 4 mila metri quadrati.

Tra i ristoranti, invece, non mancheranno due note pizzerie, Sorbillo e Vuolo, oltre ad un sushi restaurant J e ancora Il Pazzo di Posillipo. Tra le novità più attese l’apertura del parco verde attrezzato e aperto al pubblico di 50.000 mq dove poter rilassarsi facendo jogging o ammirando il panorama mozzafiato con vista sul mare.

“Si tratta di un’occasione enorme che avrà un risvolto positivo sul tessuto sociale e occupazionale di un’area vastissima – ha detto Paolo Negri amministratore e titolare di Irgenre Group – Anche la scelta del sito è stata valutata da una società internazionale, con la possibilità di realizzare numeri importanti, ovvero circa 12 milioni di visitatori e oltre 350 milioni di fatturato già dal primo anno”.