Inzaghi risponde a Conte: “E’ una guerra di nervi secondo Antonio? Ecco cosa penso”

Simone Inzaghi ha voluto rispondere ad Antonio Conte dopo la “guerra di nervi” per lo Scudetto, così chiamata dal tecnico azzurro dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Empoli. L’allenatore dell’Inter non si è scomposto ed ha detto la sua.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, il tecnico nerazzurro ha risposto a varie tematiche. Tra queste anche la lotta scudetto in Serie A, con Antonio Conte che ha suonato la carica dopo la vittoria del Napoli di ieri sera.

Inzaghi risponde a Conte, si accende la lotta scudetto

“Antonio parla di lotta di nervi? Penso che sulla fatica abbia già risposto Mkhitaryan molto bene: sappiamo che è una stagione faticosa, però giocare ogni 3-4 giorni può aiutare. Quest’anno c’era una Champions nuova, sia per noi allenatore sia per i giocatori: ha portato via tante energie in più, basta pensare al percorso dell’anno scorso. L’8 novembre ci siamo qualificati a Salisburgo, mentre quest’anno abbiamo dovuto aspettare il 29 di gennaio col Monaco.

Con due mesi di anticipo l’anno scorso potevamo pensare a un solo obiettivo, ora c’è più fatica ma anche grande soddisfazione, sapendo che domani c’è un avversario fortissimo, non per monte ingaggi o budget, ma per principi di gioco”.