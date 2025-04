Grosso incendio al presidio ASL di Barra: evacuato l’intero stabile

Un incendio scoppiato presso una struttura dell’ASL a Barra, nella periferia orientale di Napoli, ha generato il panico nel pomeriggio di oggi ed una nube di fumo visibile anche dall’autostrada e dalla vicina stazione della Circumvesuviana.

Incendio all’ASL di Barra, nessun ferito

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, un incendio è divampato presso lo Stabilimento Ospedaliero di Barra, parte dell’ASL Napoli 1 Centro, situato in via Pasquale Ciccarelli. Stando a quanto riportato dal quotidiano “Roma” sul suo sito web, le fiamme si sarebbero sviluppate da una tettoia della struttura, per poi propagarsi anche all’interno dell’edificio.​

L’incendio è scoppiato mentre all’interno del presidio vi erano numerosi pazienti, impiegati e sanitari: grande paura tra i presenti ma il bilancio sembra non registrare alcun ferito.

Sospese le attività per “motivi tecnici”

Grazie all’attivazione immediata dell’impianto antincendio e al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dal personale presente, l’edificio è stato evacuato senza conseguenze per pazienti e operatori sanitari.

Nonostante l’assenza di danni strutturali i danni risulterebbero comunque ingenti. Con queste parole, l’ASL NA 1 ha comunicato la sospensione delle attività sanitarie al presidio di via Ciccarelli: “Avviso urgente: per motivi tecnici, da domani 16 aprile 2025 sono sospese tutte le attività sanitarie presso lo Stabilimento Ospedaliero di Barra dell’ASL Napoli 1 Centro. Sarà cura della Direzione Sanitaria della Struttura contattare i pazienti prenotati per nuovo appuntamento”.

Un annuncio che ha fatto storcere il naso all’Associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” che ha posto l’accento sui “motivi tecnici” citati dall’ente e reso pubblico un video dello spaventoso rogo.

Indagini in corso sulle cause

Lo Stabilimento Ospedaliero di Barra, attivo dal 1997, opera come articolazione dell’Ospedale del Mare, offrendo servizi in regime di day hospital, day surgery e ambulatoriale. Le autorità competenti stanno procedendo con le indagini per determinare le cause dell’incendio. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.