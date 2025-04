Fermato in un auto rubata e denunciato: era uscito di prigione da pochissimi mesi

Un furto d’auto risolto in poche ore ha messo nei guai un uomo che sarebbe già recidivo: era uscito di prigione a dicembre.

Furto d’auto a Torre del Greco, la municipale lo segue e lo denuncia

Aveva appena “fatto il colpo” e si era sistemato comodo comodo nell’auto rubata, ma la serata gli è finita male: è stato beccato dagli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco mentre era ancora all’interno del veicolo.

Il protagonista sarebbe un 65enne che risulterebbe senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e con un passato con diversi precedenti penali.

I fatti si sarebbero svolti domenica 13 aprile nella zona delle Cento Fontane, dove la polizia municipale – guidata dal dirigente Gennaro Russo – è riuscita a rintracciare il ladro grazie a un’indagine lampo partita dalla denuncia della vittima.

Il ladro incastrato dalle telecamere

In poche ore, gli agenti hanno analizzato le immagini della videosorveglianza comunale e individuato la vettura rubata, parcheggiata temporaneamente in zona.

Dentro c’era lui: C.C., originario di Ercolano ma oggi ufficialmente senza fissa dimora. Uscito di galera appena lo scorso dicembre, avrebbe già ripreso le vecchie “abitudini”.

Ma non è finita qui: gli investigatori sospettano che sia lui anche il responsabile del furto di un’altra auto, quella usata nell’inseguimento dei giorni scorsi finito in via Fiorillo, ai confini con Ercolano, dove il ladro era riuscito a dileguarsi abbandonando il mezzo. Stavolta, però, non ha fatto in tempo a scappare: fermato e identificato, è stato denunciato per furto.