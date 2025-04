I Di Costanzo lasciano la Puteolana, li attende la Turris: “Via a fine stagione, ci cercano”

Con un comunicato ufficiale diramato sulle pagine social della Puteolana, la famiglia Di Costanzo ha annunciato di voler lasciare la proprietà del club di Pozzuoli al termine della stagione.

La famiglia Di Costanzo lascia la Puteolana: futuro alla Turris?

I Di Costanzo ci hanno tenuto a specificare come siano “ricercati da numerose realtà in tutta la Campania”, con chiaro riferimento alla vera, unica reale ‘pretendente al titolo’: la Turris.

Nel caso in cui il titolo della squadra flegrea arrivasse a Torre del Greco, i corallini ripartirebbero dalla Serie D.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Puteolana comunica alla tifoseria e gli organi di stampa che la famiglia Di Costanzo ha deciso di lasciare la città di Pozzuoli alla conclusione della stagione sportiva.

La motivazione di tale decisione risiede nei cattivi rapporti con l’amministrazione comunale.

Si è constatato che è impossibile portare avanti un progetto duraturo a Pozzuoli, dove prevalgono gli interessi personali della politica a fronte invece del bene comune.

La famiglia Di Costanzo è ricercata da numerose realtà in tutta la Campania per portare avanti progetti calcistici di lunga durata, ad eccezione di Pozzuoli, che purtroppo sembra non riconoscere il valore di tale collaborazione.

Pertanto si porterà a termine la stagione, rispettando, come sempre è stato, tutti gli oneri fino al 30 giugno. Si vuole sottolineare che il titolo sportivo detiene da sempre alla famiglia Di Costanzo che resta a disposizione degli imprenditori interessati”.