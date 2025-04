Nessuna coppia di centrocampisti in A è più prolifica di McTominay-Anguissa: la classifica

Con il gol realizzato all’Empoli, Scott McTominay ha toccato quota 8 in Serie A (9 in totale in azzurro, considerando la rete in Coppa Italia). Lo scozzese forma con Frank Zambo Anguissa (a 6 reti), la coppia di centrocampisti più prolifica dell’intero campionato.

McTominay-Anguissa, la coppia di centrocampisti più prolifica della Serie A: la classifica

Nessuna squadra, in Italia, può vantare due giocatori che agiscono in mediana con un rendimento simile.

Questa la classifica:

NAPOLI McTominay-Anguissa 14 (8+6)

MILAN Reijnders-Fofana 11 (10+1)

INTER Calhanoglu-Frattesi 10 (5+5)

ATALANTA De Ketelaere-De Roon 9 (5+4)