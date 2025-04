L’assicurazione protegge salute e reddito: ecco cos’è il “puzzle sanitario” del Dott. Caiazza

Parlare di assicurazione sulla salute, oggi, significa al contempo garantirsi un supporto economico in caso di difficoltà ma anche aprire le porte ad una serie di servizi di qualità che integrano la sanità pubblica: scopriamo, con il Dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.a. come un professionista del settore assicurativo riesce a coniugare queste soluzioni per offrire la massima tranquillità ai suoi clienti.

Tutelare la salute ed il guadagno: come fare? Il punto con il Dott.Caiazza

Proteggere la propria salute è una priorità che non può essere sottovalutata. Un’adeguata assicurazione sanitaria non solo offre una rete di sicurezza finanziaria in caso di imprevisti, ma garantisce anche l’accesso tempestivo alle cure necessarie.

Il Dott. Caiazza a supporto dei suoi clienti presso gli uffici La Ginestra

Il Dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale di Allianz S.p.A. presso l’Agenzia “La Ginestra” di Torre del Greco, sottolinea l’importanza di pianificare con attenzione la propria tutela sanitaria.

Perché è fondamentale un’assicurazione salute

La salute rappresenta il bene più prezioso, eppure spesso viene trascurata fino a quando non emergono problemi. La saggezza popolare insegna: “Quando c’è la salute, c’è tutto”. Ma nel noto proverbio è custodito un significato ed è quello che una persona, per ottenere qualsiasi risultato nella vita, anche economico, deve innanzi tutto essere in buona salute.

Il Dott. Caiazza evidenzia, infatti, che “le condizioni fondamentali per poter lavorare, quindi avere un reddito, non possono prescindere dallo stato di salute. Quindi, la salute in questo momento la stiamo declinando secondo un valore economico: qualsiasi cosa, quindi una malattia, un infortunio dovesse costituire una minaccia per la salute, diventa una minaccia anche per la prosecuzione dell’attività e quindi impatta negativamente sul reddito, sulla capacità della persona di produrre reddito.”​

Per questo, a supporto di chi lavora, sia esso autonomo o dipendente, esistono diverse formule di tutela che possono coprire eventuali momenti di improduttività “forzata”: l’essere umano non è una macchina ed è normale che debba affrontare momenti in cui la salute non sia al top, ma proprio in questi momenti gli strumenti assicurativi, “cuciti” da un consulente esperto sulla base delle specifiche esigenze del singolo, possono venire in aiuto.

Un’assicurazione sanitaria adeguata, ad esempio, permette di affrontare serenamente eventuali spese mediche impreviste, senza intaccare il proprio patrimonio o alterare il tenore di vita.​ Allo stesso modo, esistono formule assicurative che indennizzano eventuali giorni di ricovero e, addirittura, possono indirizzare l’assicurato verso strutture qualificate e convenzionate con la compagnia.

Superare le resistenze culturali

In passato, molte più persone erano riluttanti a stipulare una assicurazione sanitaria per timore di “portare sfortuna” o per una sorta di scaramanzia. Tuttavia, osserva il Dott. Caiazza: “Oggi invece c’è un approccio un po’ più razionale. Effettivamente si è preso coscienza, c’è una maggiore consapevolezza del problema, quindi lo si affronta in modo più pratico.”.

​Ed aggiunge scherzando (ma non troppo): “La compagnia assicurativa è la prima a sperare che non accada nulla di negativo, perché in caso di sinistro è lei a metterci i soldi!”

Soluzioni personalizzate per ogni esigenza: il “puzzle” sanitario

Allianz, attraverso il lavoro di consulenti qualificati come il Dott. Caiazza, offre una gamma di prodotti assicurativi studiati per rispondere alle diverse necessità individuali. Che si tratti di un lavoratore autonomo, di un professionista o di un dipendente, esistono piani specifici che garantiscono coperture adeguate.​

Il Dott. Caiazza spiega: “Il piano di salute è un piano personalizzato. Dipende ovviamente dall’attività lavorativa che svolge la persona, dipende dall’inquadramento della persona, cioè se lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. Esistono diverse forme di copertura nell’ambito sanitario che compongono questo puzzle sanitario.”​

Assicurazione sulla salute: i vantaggi fiscali

Oltre alla protezione offerta, le assicurazioni sanitarie possono comportare benefici fiscali. I premi versati per determinate polizze possono essere deducibili dal reddito imponibile, rappresentando un ulteriore incentivo alla sottoscrizione.​

L’importanza di una consulenza esperta

Affidarsi a professionisti esperti nel settore assicurativo è fondamentale per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il Dott. Fabrizio Caiazza e il suo team presso l’Agenzia Allianz “La Ginestra” di Torre del Greco offrono consulenze personalizzate, guidando i clienti nella scelta delle coperture più idonee.​

Investire in un’assicurazione salute significa garantire a sé stessi e ai propri cari una protezione efficace contro gli imprevisti della vita. Con il supporto di professionisti qualificati come il Dott. Fabrizio Caiazza, è possibile individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, assicurando serenità e sicurezza per il futuro.​

Dott. Fabrizio Caiazza, Agenzia Allianz La Ginestra: le info

L’Agenzia Principale Allianz La Ginestra si trova a Torre del Greco in via Nazionale 542, zona S. Maria la Bruna.

Telefono: 081 362 5020

Facebook: Fabrizio Caiazza – Allianz La Ginestra

Linkedin: Fabrizio Caiazza Allianz La Ginestra

Sito Web: laginestrasas.it