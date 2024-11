Maximall Pompeii ancora chiuso, rinviata l’inaugurazione del grande centro: quando aprirà

Rinviata al 7 dicembre 2024 l’apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata, a pochi passi dagli Scavi, nonché uno dei più moderni d’Europa. Il motivo sembrerebbe legato ad alcune verifiche tecniche.

Maximall Pompeii, apertura rinviata per il centro commerciale: data

“Siamo costretti a rimandare l’opening del Maximall Pompeii. Non vediamo l’ora di accogliervi con ancora maggiore entusiasmo per festeggiare il Natale” – si legge nella nota diffusa sui canali social ufficiali del centro commerciale per comunicare lo slittamento dell’apertura al pubblico della struttura.

L’innovativo polo dello shopping avrebbe dovuto accogliere l’utenza a partire da domani, 28 novembre, ma probabilmente a causa di alcuni imprevisti si è deciso di tardarne l’inaugurazione al 7 dicembre. Sembra invece confermato l’evento di questa sera, 27 novembre, riservato a giornalisti ed influencer.

Proprio ieri, all’interno del centro ancora chiuso al pubblico, si è verificato il cedimento di una tubatura dell’acqua che avrebbe causato una grave perdita proprio tra gli enormi corridoi interni che ospitano i diversi negozi. Le squadre tecniche si sarebbero precipitate sul posto per provvedere, in tempi record, alla sostituzione della tubatura danneggiata.

Pochi giorni prima, invece, era stata una parte di tettoia a crollare giù provocando il ferimento di un operaio, di 29 anni, che stava lavorando sul posto. Trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, il giovane si sarebbe ripreso in breve tempo. Probabilmente il rinvio, visto quanto accaduto, si legherebbe proprio alla scelta di effettuare rigorosi controlli in merito, così da poter garantire la piena sicurezza e serenità dei visitatori.

Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale

Con ben 150 negozi e circa 30 punti ristoro, il Maximall Pompeii oltre ad ospitare store affermati e locali d’eccellenza accoglie al suo interno anche cinema, teatro, un parco di oltre 50.000 mq con spazi verdi, sentieri, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli. Fiore all’occhiello del centro la grande piazza all’aperto che ogni giorno darà il via al sorprendente spettacolo delle fontane danzanti. A disposizione di visitatori e turisti anche il Moxy Hotel, un lussuoso albergo della catena Marriot.

Il centro commerciale si trova in via Plinio, a Torre Annunziata. I negozi resteranno aperti da lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30. L’area ristorazione resterà aperta fino a mezzanotte. Intanto è già stato reso noto l’elenco di tutti i negozi presenti (dall’abbigliamento all’arredamento passando per l’elettronica, bellezza e salute, accessori, tempo libero, servizi e tanto altro) così come delle catene di ristoranti, bar e gelaterie che offriranno piacevoli momenti di pausa a tutti i visitatori.