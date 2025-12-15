La storia di Matilde, mamma “coraggio” uccisa a Torre: trovata morta in casa dal figlio

Martina Siano

Dopo una laurea in Studi Linguistici e Traduzione in francese e tedesco, ho scelto di trasformare la mia passione in professione specializzandomi in scrittura e management per i programmi di divulgazione e il documentario con un Master alla Luiss Business School. Ho lavorato come autrice ad un documentario per la RAI e, da un anno, lavoro come ricercatrice e autrice per CiaoPeople, contribuendo alla realizzazione di docuserie e podcast d’inchiesta. Dal 2023 sono membro attivo dell'intergruppo parlamentare per la tutela della cultura e dell'inclusione linguistica.