Premio Caruso, via alle selezioni per il premio che ricorda il tenore napoletano: la finale a New York

Al via il Premio Caruso, un premio che racconta Napoli al mondo attraverso la cultura, la musica e le eccellenze artistiche.

Comincia il viaggio del premio Enrico Caruso

È il Premio Internazionale “Enrico Caruso – Da San Giovanniello a New York”, riconoscimento dedicato al grande tenore napoletano Enrico Caruso e alla sua straordinaria storia umana e artistica: quella di un uomo partito dagli stretti vicoli popolari di Napoli per conquistare i palcoscenici internazionali fino al Metropolitan di New York.

Giunto oggi alla sua XIII edizione, il premio rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati alla valorizzazione dell’arte, della musica e dell’impegno sociale, celebrando personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dello spettacolo, della ricerca, dell’innovazione e della solidarietà.

L’iniziativa, organizzata da A.N.I.L.D.D. in sinergia con Vigor Music, continua a portare avanti il lascito culturale del Maestro Armando Jossa, figura visionaria che ha dato vita al progetto trasformandolo in un ponte simbolico tra Napoli e il mondo.

In memoria del grande Caruso, un team di professionisti all’opera

La direzione di quello che è divenuto un vero e proprio hub creativo è affidata a figure professionali di alto profilo e comprovata esperienza, ciascuna esperta del proprio campo per una kermesse che abbraccia arti musicali, recitative, espressive e teatrali.

Tra questi il maestro Franco Desyre, artista di Torre del Greco, arrangiatore e musicista che ricoprirà il ruolo di direttore artistico musicale del premio. Desyre, da sempre vicino ai giovani talenti del territorio, prosegue così la sua attività di promotore della cultura napoletana con il potente mezzo universale della musica.

Una manifestazione che punta a custodire e rilanciare la tradizione musicale napoletana, infatti, attraverso una visione contemporanea e internazionale.

Un riconoscimento che unisce arte, inclusione e impegno sociale

Nel corso degli anni il Premio “Enrico Caruso – Da San Giovanniello a New York” ha assunto un valore sempre più ampio, diventando non soltanto un evento culturale ma anche un messaggio di inclusione, diritti umani e crescita sociale.

La manifestazione, ospitata anche in sedi istituzionali prestigiose come la Sala della Regina della Camera dei Deputati, celebra infatti artisti, professionisti e personalità capaci di lasciare un segno concreto nei rispettivi ambiti.

Sul sito ufficiale del premio, tutte le informazioni utili per partecipare: i casting sono aperti e sarà possibile partecipare alle selezioni in diverse città d’Italia. La finale a New York, dove il celebre Caruso approdò al culmine della sua carriera.