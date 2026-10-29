Torre Annunziata protagonista della boxe femminile: da tutta Italia per la Woman Boxing League

Il grande pugilato femminile italiano fa tappa a Torre Annunziata. Sarà la palestra del Liceo Pitagora-Croce a ospitare la prima giornata della tredicesima edizione della Woman Boxing League (WBL), la competizione nazionale organizzata dalla Boxe Vesuviana, che riunisce alcune delle migliori atlete del panorama pugilistico italiano.

Otto rappresentative per la Woman Boxing League a Torre Annunziata

A contendersi il titolo saranno otto rappresentative regionali, con pugili provenienti da diverse aree del Paese, dal Nord al Sud. Le atlete saliranno sul ring per difendere i colori delle rispettive regioni, in un torneo che unisce competizione, spirito di squadra e valorizzazione del movimento femminile.

Per consentire lo svolgimento degli incontri della prima giornata, all’interno della palestra dell’istituto scolastico saranno allestiti due ring. Le semifinali e finali del 1 e 2 novembre si terranno, invece, all’Hotel Vittoria di Pompei, che farà da cornice agli ultimi match per l’assegnazione del titolo.

L’approdo della manifestazione al Liceo Pitagora-Croce è stato possibile grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Tiziana Savarese, che ha accolto la richiesta degli organizzatori, confermando l’apertura dell’istituto alle iniziative sportive del territorio.

«È la seconda volta che il Liceo ospita la kermesse da quando è nata la competizione, quindi non potevo non aderire alla richiesta fattami dalla famiglia Zurlo», ha spiegato la dirigente, «Do fin da adesso il benvenuto a tutte le delegazioni presenti e faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le partecipanti».

Torre Annunziata si riconferma centro della boxe italiana

Nel corso delle sue precedenti edizioni, la Woman Boxing League si è affermata come un’importante occasione di crescita e visibilità per le pugili italiane. Tra le atlete che hanno preso parte alla competizione figurano nomi di rilievo come Irma Testa, campionessa originaria di Torre Annunziata e medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo, oltre ad Angela Carini e Alessia Mesiano, protagoniste anch’esse sulla scena olimpica.

La presenza di atlete di questo livello testimonia il valore di una manifestazione che contribuisce a promuovere il pugilato femminile e a sostenere il percorso sportivo delle nuove generazioni.

Per Torre Annunziata, città legata alla tradizione pugilistica grazie all’attività della Boxe Vesuviana, l’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione per confermare il proprio ruolo nella crescita della boxe italiana, in un evento che porta sul territorio atlete e delegazioni da tutta l’Italia.