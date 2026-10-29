La più grande Fiera del Baratto e dell’Usato d’Italia a Napoli: 2 giorni e oltre 650 stand

Il 28 e 29 novembre 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna la grande Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che torna ad accogliere appassionati, collezionisti e curiosi per trascorrere un fine settimana all’insegna del fascino dell’antico.

Fiera del Baratto e dell’Usato 2026 a Napoli: 650 stand

Tra gli spazi della Mostra ancora una volta prenderanno vita nuove passioni, tesori nascosti e avventure selvagge nel mondo dell’usato. I visitatori potranno aggirarsi tra oltre 650 spazi espositivi pieni di oggetti da scoprire, dalla collezione di figurine calciatori panini ai vinili di Pino Daniele, passando per l’artigianato manufatto nazionale ed internazionale, abbigliamento vintage di qualità, oggetti di design e tanto altro.

Si tratta della più grande e storica Fiera dell’Usato in Italia, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dall’antiquariato all’eccentricità del modernariato, dall’artigianato tradizionale all’abbigliamento vintage, dall’oggettistica al collezionismo, giocattoli e retrogaming.

Il costo del biglietto di ingresso è di cinque euro. Il ticket è acquistabile presso le biglietterie della Mostra d’Oltremare oppure online, sulla piattaforma Webtic. L’ingresso è gratuito sotto i 12 anni e sopra i 70 anni.