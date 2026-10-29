Identità digitale, i dati rubati rendono le truffe online sempre più credibili

E-mail, password e numeri di telefono possono essere combinati per costruire messaggi ingannevoli su misura. I dati più recenti mostrano perché la protezione degli account riguarda ormai la vita quotidiana

Un messaggio che conosce il nostro nome, richiama un servizio che utilizziamo e invita a risolvere un problema può sembrare una comunicazione autentica. È proprio questa familiarità a rendere insidiose molte truffe online: informazioni personali raccolte in momenti diversi vengono riunite per rendere credibile una richiesta.

L’Osservatorio Cyber di CRIF, pubblicato il 21 settembre 2026, ha rilevato 2,5 miliardi di dati univoci in circolazione sul dark web nel primo semestre dell’anno. Il dato riguarda informazioni esposte, non altrettante persone. Nella stessa rilevazione, l’Italia occupa il sesto posto mondiale per indirizzi e-mail compromessi e diffusi in questi ambienti.

La questione riguarda chiunque utilizzi account per acquistare, comunicare o accedere a servizi. Proteggere questi accessi significa tutelare una parte della propria identità e delle proprie relazioni.

Le informazioni personali diventano strumenti di persuasione

Il rapporto CRIF segnala come la disponibilità di dati dettagliati permetta ai criminali di personalizzare i tentativi di frode. Anche l’intelligenza artificiale contribuisce a produrre messaggi linguisticamente curati e contenuti audio o video ingannevoli.

Tra le minacce rilevate figurano inoltre gli infostealer, programmi malevoli capaci di sottrarre credenziali e altre informazioni dai dispositivi infettati. La successiva circolazione di questi dati può alimentare nuovi tentativi di accesso e truffe mirate.

Per il destinatario, riconoscere un raggiro richiede quindi attenzione alla richiesta concreta. Un testo scritto bene, un logo familiare o la presenza di informazioni corrette non dimostrano, da soli, l’identità di chi sta comunicando.

La posta elettronica apre la strada ad altri account

Tra gli accessi da proteggere, la casella e-mail ha un ruolo particolarmente delicato. Al suo interno possono trovarsi ricevute, documenti, conferme di registrazione e comunicazioni private. Inoltre, molti servizi la utilizzano per inviare i collegamenti necessari a reimpostare una password.

Il National Cyber Security Centre britannico ricorda che chi ottiene il controllo della posta può tentare di recuperare altri account e inviare messaggi fingendosi il titolare. Per questo raccomanda una password esclusiva per l’e-mail e l’attivazione della verifica in due passaggi.

Il rischio può estendersi anche ai contatti personali: una richiesta proveniente da un indirizzo conosciuto tende a ricevere maggiore fiducia. Prima di rispondere a una comunicazione insolita, soprattutto se riguarda denaro o documenti, è utile confermarla attraverso un altro canale.

La verifica dell’identità richiede canali riconoscibili

Nel rapporto con i servizi digitali può essere necessario dimostrare la propria identità. Queste procedure hanno uno scopo diverso dalla protezione della password: servono a verificare chi sia la persona associata a un account.

Un esempio è la verifica dell’identità nei casinò online, approfondita nella guida di Sportium attraverso i documenti generalmente richiesti e i passaggi della procedura. Conoscere come funziona una verifica aiuta a orientarsi quando viene richiesta una copia del documento o un’integrazione dei dati.

Prima di trasmettere informazioni personali, conta verificare il canale utilizzato. Una richiesta

ricevuta via messaggio va controllata accedendo autonomamente al servizio o contattando l’assistenza attraverso i recapiti ufficiali. La presenza di un modulo per caricare documenti non basta a rendere affidabile una pagina.

Password diverse limitano le conseguenze di un furto

Riutilizzare la stessa password su più siti collega tra loro account che dovrebbero restare separati. Se una credenziale viene sottratta, può essere provata anche su altri servizi.

Il Garante per la protezione dei dati personali raccomanda di utilizzare password differenti e di rafforzare gli accessi attraverso l’autenticazione a più fattori, quando disponibile. Questo secondo controllo aggiunge una protezione rispetto alla sola conoscenza della password.

Un gestore di password può aiutare a conservare credenziali diverse senza doverle ricordare tutte. L’obiettivo è evitare che la compromissione di un singolo account metta immediatamente a rischio anche gli altri.

Fermarsi prima di una richiesta urgente

Molti tentativi di phishing riproducono situazioni plausibili: una password in scadenza, un problema con un pagamento o dati da aggiornare. Il collegamento contenuto nel messaggio può condurre a una pagina costruita per somigliare al sito autentico.

Il CERT-AGID invita a verificare il mittente, controllare il dominio e contattare il servizio attraverso riferimenti affidabili in caso di dubbio. Se sono già state inserite credenziali su una pagina falsa, occorre avvertire il gestore e cambiarle dal portale ufficiale.

Nella pratica quotidiana, una delle abitudini più utili consiste nel separare il messaggio dall’azione: leggere una segnalazione e poi aprire autonomamente l’app o il sito del servizio. È un passaggio semplice, che permette di controllare la richiesta prima di consegnare dati, documenti o accessi.