Prosegue il percorso per la realizzazione dell’ascensore inclinato che collegherà la stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia, in piazza Unità d’Italia, con la collina del Solaro, nell’area del parco delle ex Nuove Terme. Previsto anche un parcheggio da oltre 150 posti.

Un passo avanti nell’iter burocratico

Il 28 ottobre la giunta regionale della Campania ha espresso parere favorevole alla proposta di variante alle prescrizioni del Piano urbanistico territoriale (PUT) della Penisola Sorrentina-Amalfitana, passaggio necessario per consentire la realizzazione dell’opera e degli interventi collegati.

Il provvedimento riguarda il progetto di completamento delle opere a servizio della stazione di Castellammare Centro e fa seguito alla delibera regionale del 6 agosto 2026. Tra gli interventi previsti figura anche un parcheggio interrato per auto e autobus, con una capacità superiore a 150 posti.

Un progetto atteso da anni

L’ascensore inclinato rappresenta un’infrastruttura attesa da tempo, pensata per migliorare i collegamenti tra il centro cittadino e la zona collinare del Solaro, rendendo più agevole l’accesso a un’area di interesse paesaggistico e urbano.

Dopo una fase di stallo, l’iter è ripartito alla fine del 2024, con la ripresa dei contatti tra l’amministrazione comunale e l’EAV, l’ente incaricato della realizzazione dei lavori. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il Comune ha inoltre approvato la variante urbanistica di propria competenza.

Oltre all’ascensore sul Solaro anche un camminamento panoramico

È proseguito, inoltre, il confronto tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza competente per gli aspetti ambientali, paesaggistici e archeologici, con l’obiettivo di perfezionare il progetto e integrarlo nel contesto del territorio.

Tra le novità previste figura anche un camminamento eco-compatibile lungo il versante della collina che sovrasta la stazione della Circumvesuviana, pensato per valorizzare il panorama e migliorare la fruibilità dell’area.

Il parere favorevole della Regione segna dunque un nuovo avanzamento nell’iter amministrativo. Restano da completare i successivi passaggi necessari per arrivare alla realizzazione di un’opera che punta a migliorare la mobilità cittadina e a valorizzare la collina del Solaro.