Horror World a Napoli: tutto gratis tra spettacoli e sfilate per l’ultimo weekend da brividi

Horror World, il villaggio terrificante allestito nel parco divertimenti Edenlandia di Napoli, si prepara all’ultimo weekend da brividi tra sfilate in costume horror, personaggi mostruosi, attrazioni paurose e divertimento per tutta la famiglia. Si susseguiranno altri 5 giorni di adrenalina con spettacoli e sfilate gratis per tutti.

Horror World all’Edenlandia di Napoli: tutto gratis tra show e sfilate

Fino al 2 novembre, Edenlandia si trasforma ancora una volta in un mondo da brividi, con un ricco programma di spettacoli, personaggi horror tra i viali e le attrazioni a tema per celebrare la conclusione di Horror World che, dal 9 ottobre, ha visto oltre 35 mila presenze all’interno del celebre parco di Fuorigrotta.

Nella ritrovata area dell’ex Cinodromo, alle ore 17:30, andrà in scena il Circo dei Piccoli Brividi, uno spettacolo per bambini dedicato a tutta la famiglia, tra divertimento, magia e atmosfere di Halloween. Alle ore 21:30 è invece il turno dell’Horror World Circus show, lo spettacolo horror riservato a un pubblico dai 16 anni in su, pensato per chi ama le emozioni forti e le atmosfere più terrificanti.

Le giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre saranno ricche di appuntamenti, con attività giocose dedicate ai bambini durante il giorno e spettacoli horror serali per gli amanti del brivido, per trascorrere le paurose notti di Halloween in perfetto stile mostruoso.

Dalle ore 11 alle 13, Edenlandia ospiterà la grande Sfilata Halloween dedicata gratuitamente ai bambini. Piccoli mostri, streghette, vampiri e fantasmini potranno sfoggiare i loro costumi più originali e spaventosi, sfilando davanti al pubblico per contendersi i fantastici premi in palio. La partecipazione alla sfilata è gratuita, con registrazione online obbligatoria. Alle ore 13, il divertimento proseguirà al Palco Centrale con Mondo di Aurora, un altro appuntamento gratuito dedicato ai più piccoli per ballare, cantare e divertirsi insieme ad Aurora.

Dalle ore 18 alle 01:00, i mostruosi personaggi di Horror World invaderanno i viali e le attrazioni di Edenlandia: da Babadook al clown IT, dal Conte Dracula alla bambola Annabelle e Joker, da Biancaneve versione horror alla sposa cadavere, dal medico della peste al feroce vampiro tratto dal film Sinners e tanti altri personaggi del mistero.

Per celebrare la notte più spaventosa dell’anno, l’Horror World Circus proporrà ben tre spettacoli, in programma alle ore 20:00, 21:30 e 22:45, per un Halloween ricco di adrenalina e suspense. Si replica anche il giorno dopo per il saluto finale alle 21:30 e 22:45.

Lunedì 2 novembre sarà l’ultima giornata di Horror World 2026. Alle ore 11 e alle 13 ci sarà ancora la super sfilata per i bambini con i costumi più paurosi e dalle ore 20:00 alle 00:00, i personaggi mostruosi di Horror World torneranno per un’ultima, terrificante invasione dei viali e delle attrazioni di Edenlandia, regalando ai visitatori un gran finale da brividi.

Tra le esperienze da non perdere fino al 2 novembre anche X-TREME, la nuova attrazione horror immersiva di Edenlandia. Un percorso ad alta tensione, ricco di suspense e colpi di scena, pensato per chi ama le emozioni forti e desidera mettere alla prova il proprio coraggio.