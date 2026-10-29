Poliziotto morto a Torre del Greco: condannato a 10 anni l’uomo alla guida dell’auto

Oggi è stato condannato a 10 anni di carcere il 28enne alla guida del suv che, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2025 a Torre del Greco, avrebbe travolto in pieno l’auto con a bordo l’assistente capo della Polizia di Stato Aniello Scarpati, morto all’età di 47 anni.

Poliziotto morto a Torre del Greco: condanna a 10 anni

Il gip de Tribunale di Torre Annunziata ha condannato l’uomo, reo confesso di aver causato l’incidente stradale, imputato dei reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga, lesioni stradali e omissioni di soccorso. Il pm aveva richiesto una condanna a 12 anni di reclusione, più un anno e 4 mesi per il reato di omissione di soccorso.

Quella notte, stando a quanto ricostruito, il giovane guidava sotto effetto di alcol e cocaina. L’impatto si sarebbe rivelato fatale per la volante della polizia: oltre all’agente Scarpati, che avrebbe perso tragicamente la vita, a riportare gravi ferite sarebbe stato anche il collega, l’agente scelto Ciro Cozzolino.

Positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore ai livelli consentiti, il 28enne avrebbe mantenuto una velocità molto elevata, nonostante alcuni dei passeggeri a bordo lo avessero più volte invitato a rallentare. Nell’auto con lui si trovavano anche tre ragazze minorenni.

Subito dopo lo schianto non si sarebbe fermato nemmeno a prestare soccorso alle vittime. Ad indagini avviate, il giorno precedente alla tragedia era stato identificato ed arrestato. Attualmente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.