Napoli paralizzata dal corteo, migliaia in strada: “Blocchiamo tutto per cambiare tutto”

Prosegue senza sosta il corteo che da questa mattina sta animando le strade di Napoli: decine di migliaia di persone, tra studenti e lavoratori, stanno prendendo parte alla mobilitazione, bloccando quasi del tutto la circolazione in alcune principali arterie della città.

Napoli bloccata per il corteo: “Vogliamo che cambi tutto”

La mobilitazione, in corso anche in altre città d’Italia, dopo le proteste degli autotrasportatori di questi ultimi giorni, punta a dar voce ancora una volta alle difficoltà delle famiglie e dei lavoratori del paese, messi in ginocchio dal carovita, dal caro carburanti e, più in generale, da un tenore di vita diventato insostenibile a livello economico.

I manifestanti in strada fanno sentire la propria voce anche ponendosi contro il riarmo, le guerre e il genocidio, chiedendo che la situazione attuale, sia sul fronte economico che politico, possa cambiare radicalmente. Poche ore fa, la folla ha tentato di bloccare la Stazione Centrale ma, dopo l’intervento degli agenti di polizia, l’ingresso dello snodo ferroviario è stato liberato pacificamente, senza tensioni né scontri.

Il corteo si è poi diretto in zona via Marina, diventando sempre più corposo. “Blocchiamo tutto per cambiare tutto”: è uno degli slogan della mobilitazione, intenzionata a determinare uno stop definitivo al carovita, al riarmo e ai salari che non consentirebbero a buona parte della popolazione di mantenere uno stile di vita dignitoso. I manifestanti si stanno dirigendo verso il porto e proseguiranno poi il loro cammino fino a Piazza del Plebiscito.