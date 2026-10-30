Maxi sequestro di Halloween a Napoli, oltre 270 mila prodotti non sicuri per i bimbi: quali

In occasione di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’operazione di controllo, ha dato il via al sequestro di svariati prodotti non sicuri messi in commercio.

Halloween, maxi sequestro della Finanza a Napoli: articoli non sicuri

La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di interventi ispettivi tra il capoluogo partenopeo e l’area metropolitana, con l’obiettivo di individuare prodotti non conformi al codice di consumo. Nello specifico, i finanzieri dei diversi reparti della Città Metropolitana hanno effettuato diversi controlli presso gli esercizi commerciali di competenza, rilevando che, accanto a merce “regolare” e conforme alla normativa, erano state allestite anche apposite aree espositive, inducendo in errore gli ignari avventori.

L’attività ha consentito di segnalare 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa, sequestrando oltre 270 mila articoli “non sicuri” a tema Halloween, in quanto non conformi agli standard di sicurezza imposti alla normativa di settore a tutela dei consumatori, soprattutto di quelli più piccoli.

I sequestri hanno riguardato maggiormente l’area del nolano – in particolare tra i comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano – e hanno avuto ad oggetto articoli di decorazione, cestini e lumi a forma di zucca, costumi e maschere horror, unghie finte e gadget vari.

Circa 37 mila prodotti, tra maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema, sono stati sequestrati nei quartieri cittadini di Vicaria, Secondigliano e zona Industriale. I rimanenti interventi, eseguiti nelle aree a Nord di Napoli, in quella oplontina e flegrea, hanno riguardato maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni.