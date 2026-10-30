A Napoli il grande corteo contro carovita, riarmo e guerre: chiusa la fermata Garibaldi

Oggi, 30 ottobre 2026, Napoli scende in piazza per far sentire la propria voce: dalle 9:30 prenderà il via il corteo contro il carovita, la guerra e il riarmo.

Oggi a Napoli il corteo contro carovita e riarmo

Una mobilitazione che vede tra i promotori associazioni di lavoratori ma anche palestinesi. Nello specfico, l’USB porterà in diverse piazze d’Italia la mobilitazione richiamando l’attenzione generale su carovita, caro benzina, caro bollette, stipendi bassi, interventi su sanità, scuola e trasporto pubblico, diritto alla casa e a un lavoro stabile sicuro, rifiuto dell’economia di guerra e di ogni possibile genocidio.

Dopo le proteste degli scorsi giorni, dunque, Napoli non si ferma e scende ancora una volta in strada pacificamente, dando il via ad un corposo corteo che partirà da Piazza Mancini per poi attraversare diversi luoghi della città fino a giungere in Piazza del Plebiscito per la chiusura.

Al momento, come comunicato dall’Anm, la fermata Garibaldi della Metro linea 1 è chiusa dalle 8:30 per motivi di ordine pubblico. Alla mobilitazione hanno aderito lavoratori di ogni settore, organizzazioni sindacali e migliaia di studenti.