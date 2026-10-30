Blocco respinto alla Stazione Garibaldi, niente scontri: il corteo prosegue in modo pacifico

Prosegue spedito il corteo a Napoli, con migliaia di manifestanti che dopo un tentativo di blocco della Stazione Centrale, fermati dalle forze dell’ordine, si sono allontanati pacificamente per spostare nuovamente la mobilitazione tra le strade cittadine.

Corteo a Napoli: respinto il tentato blocco in stazione

Lavoratori di diversi settori, studenti e cittadini hanno dato il via ad un corteo, partito da piazza Mancini, per far sentire la propria voce: ancora una volta, alla base della protesta, ci sono motivazioni sociali ed economiche, legate al carovita e al caro carburante, ma anche la volontà di mettere fine ad ogni tipo di riarmo, guerra in corso o genocidio.

I manifestanti, pochi minuti fa, avrebbero circondato l’ingresso della stazione di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di attuare un blocco al suo interno. La folla, tuttavia, è stata contenuta dalle squadre antisommossa di Polizia che hanno impedito ai partecipanti di accedere alla stazione.

Anche stavolta, come già successo nei giorni scorsi, i manifestanti partenopei hanno dimostrato di saper protestare in maniera civile e pacata: allo stop degli agenti, hanno semplicemente arretrato, senza scatenare alcuna insurrezione, ma portando avanti i propri ideali in giro per la città. Il corteo, attualmente in cammino, dovrebbe attraversare varie zone della città fino a raggiungere, come meta finale, piazza del Plebiscito.