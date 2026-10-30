Tragico incidente in Campania, esce fuori strada e si ribalta nell’auto: è morto sul colpo

Tragico incidente nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 7, in direzione Mondragone, nel comune di Falciano del Massico, dove a seguito di un impatto violento è morto un uomo.

Tragico incidente a Falciano: è morto un uomo

Il sinistro si sarebbe verificato poco prima delle 19:00 coinvolgendo un’autovettura e un ciclomotore. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano. All’arrivo dei Vigili del Fuoco erano già presenti due ambulanze del 118, provenienti da Teano e Capua.

Stando a quanto emerso, l’automobile, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita dalla carreggiata, ribaltandosi all’interno della fitta vegetazione circostante. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare dalle lamiere il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni residente nella zona, che sarebbe deceduto sul colpo.

Affidato alle cure mediche, i sanitari del 118 giunti sul posto non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. I due uomoni che viaggiavano a bordo del ciclomotore, entrambi di nazionalità algerina, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati presso gli ospedali di Sessa Aurunca e la clinica Pineta Grande per ricevere le cure necessarie. Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.