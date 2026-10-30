Altro che violenza: a Napoli nessuno scontro con la polizia, si offrono sfogliatelle e graffe

Ancora una protesta civile sta animando la città di Napoli in queste ultime ore e non è passato inosservato il gesto solidale di due manifestanti che hanno preso parte al corteo: hanno offerto sfogliatelle, graffe e cornetti agli agenti di polizia presenti sul posto, come simbolo delle intenzioni dell’intera folla che intende far sentire la propria voce in maniera del tutto pacifica.

Protesta a Napoli: sfogliatelle offerte alla polizia

La mobilitazione sta vedendo la partecipazione di studenti e lavoratori di svariati settori. Cittadini perbene e onesti accomunati da un unico obiettivo: quello di poter condurre la propria vita dignitosamente e serenamente, invocando lo stop al carovita, al caro carburanti, al riarmo e alle guerre.

Sono stati due giovani ragazza ad avvicinare gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa davanti all’ingresso dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli in via Reggia di Portici, offrendo simbolicamente loro due vassoi con sfogliatelle, graffe e cornetti.

Un atteggiamento del tutto diverso da quello appreso dai media nazionali poche settimane fa, quando a Milano sarebbe stata proprio una protesta a trasformarsi in una vera e propria guerriglia, esplosa anche contro gli stessi agenti che si sono ritrovati le volanti devastate.

“Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell’ordine. Anche loro devono mettere la benzina e fare la spesa. Era un nostro gesto per ringraziarli” – hanno detto i due ragazzi ai cronisti dell’Ansa, accettando educatamente il rifiuto degli agenti che non avrebbero potuto consumare le pietanze in quanto in pieno servizio.