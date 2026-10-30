È morto Francesco Pompilio, il noto attore di film e serie tv: aveva 49 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Francesco Pompilio, l’attore noto per aver recitato in diverse serie televisive e film, come “Il Paradiso delle Signore” e “Buen Camino” (di Checco Zalone).

Morto l’attore Francesco Pompilio: aveva 49 anni

Una notizia che ha sconvolto il comparto televisivo e cinematografico, oltre alla platea di fan. Pompilio si è spento all’età di 49 anni per cause ancora sconosciute. Stando a quanto emerso, si sarebbe trattato di un decesso prematuro e improvviso, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Ad annunciarne il decesso è stata l’agenzia che lo rappresenta, la Fil5 Agency, tramite un’apposita comunicazione: “Oggi ci stringiamo nel dolore, ma anche nella profonda gratitudine, per salutare Francesco Pompilio. Dire che Francesco fosse un attore è riduttivo: Francesco era un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato”.

“La recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi. Fin dai suoi esordi, ha saputo spaziare con una versatilità straordinaria dalla commedia dell’arte fino a monologhi intensi e impegnati. Chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lui ne ricorda la puntualità, il sorriso accogliente e quella rara capacità di dare dignità e spessore a ogni singola battuta”.

“Nel corso della sua carriera ha affrontato progetti importanti e diversificati. Lo abbiamo visto sul piccolo e sul grande schermo, in produzioni di rilievo nazionale e internazionale, fino al tocco inconfondibile in serie amate come Il paradiso delle signore, Prisma, Qui non è Hollywood e Un estate fa. Ha saputo confrontarsi con il grande cinema d’autore in Finalmente l’alba di Saverio Costanzo e in produzioni internazionali come Ripley, recitando in spot pubblicitari per l’Italia come in Pasta Garofalo e per l’estero Kraft Hazelnut, vivendo anche la commedia, apparendo per l’ultima volta sul grande schermo, in Buon Camino con Checco Zalone e dimostrando a tutti che il suo talento non aveva confini culturali. Ogni set, ogni corto e ogni testo da lui scritto e vissuto portava la firma della sua dedizione assoluta”.

“Dietro l’attore e l’artista, c’era un uomo sostenuto da radici profonde e da un amore immenso. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il sostegno costante, silenzioso e prezioso della sua compagna Giuppy. Lei è stata il suo porto sicuro, la forza nei momenti di incertezza e la prima sostenitrice di ogni suo sogno e progetto. Insieme hanno costruito una famiglia fondata sulla bellezza, sulla complicità e sulla condivisione”.

“Per il suo agente Filippo Celli della Fil5 Agency non è stato solo un talento da guidare, ma un vero e proprio fratello d’anima artistica, un compagno di viaggio con cui condividere sogni, fatiche, progetti e traguardi. Ed è proprio in questa dimensione così intima che Francesco ha fatto il gesto più bello e colmo di significato: ha preso i suoi figli e li ha messi nelle mani della FIL5 Agency. Ha affidato i suoi ragazzi a Filippo sapendo che lì avrebbero trovato uno scudo, una famiglia pronta a proteggerli, a guidarli e a custodire le loro passioni con la stessa cura che lui ci metteva ogni giorno. Questo legame, nato sul lavoro e diventato una promessa, unisce oggi tutti noi in un abbraccio indissolubile”.

“Francesco ci lascia una grande eredità: l’esempio di un artista autentico, che ha amato profondamente la vita, la famiglia e la creatività. Quando il sipario cala, non svanisce la bellezza di ciò che è stato messo in scena. I suoi progetti passati e futuri, le sue interpretazioni, la sua voce e il ricordo del suo sguardo rimarranno impressi in tutti noi, e di chiunque abbia incrociato il suo cammino. Grazie per la tua arte, per la tua gentilezza e per aver condiviso un pezzo della tua luce”.